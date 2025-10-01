Які нововведення чекають на гравців та глядачів?

Ювілейний чемпіонат світу пройде з 14 жовтня по 9 листопада у трьох китайських містах – Пекіні, Шанхаї та Ченду. Цьогоріч у турнірі візьмуть участь команди з п'яти основних регіонів: Китаю (LPL), Кореї (LCK), Європи, Близького Сходу та Африки (LEC), Америки (LTA) та Азійсько-Тихоокеанського регіону (LCP), пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Riot Games.

Подія традиційно складатиметься з трьох основних етапів:

Play-In Stage (попередній етап) пройде 14 жовтня у Пекіні.

(попередній етап) пройде 14 жовтня у Пекіні. Swiss Stage відбудеться з 15 по 25 жовтня, також у Пекіні.

відбудеться з 15 по 25 жовтня, також у Пекіні. Knockout Stage (плей-оф) триватиме з 28 жовтня по 9 листопада. Чвертьфінальні та півфінальні матчі прийме Шанхай. Фінал відбудеться 9 листопада в Ченду.

Серед учасників такі відомі колективи, як Gen.G, Fnatic, G2 Esports та чинні чемпіони, команда T1.

Riot Games внесла зміни у процедуру жеребкування, пише Esports Insider. На етапі Swiss Stage команди розділять на три кошики залежно від їхнього посіву. У першому раунді колективи з першого кошика зіграють проти команд з третього, а представники другого кошика змагатимуться між собою. Важливо, що в першому колі команди з одного регіону не зможуть зустрітися одна з одною. У наступних раундах суперники підбиратимуться за принципом однакової кількості перемог та поразок.

До стадії плей-оф вийдуть вісім команд, які покажуть найкращі результати у "швейцарці". Жеребкування цього етапу також має свої особливості: дві команди, що завершать попередній етап з бездоганним рахунком 3-0, гарантовано потраплять у різні частини турнірної сітки та зіграють проти колективів з результатом 3-2.

Що готують уболівальникам?

Для вболівальників розробники підготували безліч активностей. Повертається популярна система прогнозів Pick'Ems , тепер з новою функцією "Фракції спільноти", де фанати зможуть об'єднуватися навколо улюблених авторів контенту. Переможці фракції отримають ексклюзивну ігрову емоцію.

, тепер з новою функцією "Фракції спільноти", де фанати зможуть об'єднуватися навколо улюблених авторів контенту. Переможці фракції отримають ексклюзивну ігрову емоцію. Також глядачі зможуть отримувати ексклюзивні нагороди за перегляд трансляцій на офіційному сайті LoL Esports. Передбачено дев'ять унікальних нагород, які видаватимуться у ключові моменти турніру. Додаткові можна буде отримати за видовищні моменти в грі.

на офіційному сайті LoL Esports. Передбачено дев'ять унікальних нагород, які видаватимуться у ключові моменти турніру. Додаткові можна буде отримати за видовищні моменти в грі. Riot Games також розширює програму офіційних трансляцій, залучивши понад 100 авторів контенту різними мовами. Всі команди-учасниці також отримали запрошення на проведення власних трансляцій. Для шанувальників, що підтримують улюблені канали через платні підписки Twitch, передбачені додаткові переваги: ексклюзивні емоції, значки в чаті та перегляд без реклами.

Як відзначать ювілей на сцені?

З нагоди 15-річчя League of Legends у кіберспорті в саму гру буде додано чимало тематичного контенту. Головним скіном турніру стане персонаж Kinkou Xin Zhao, частина прибутку від продажу якого буде розподілена між командами-учасницями.

Також у гру повернуться командні емоції та іконки, а для легендарних чемпіонських складів минулих років будуть випущені спеціальні елітні кольорові схеми.

На додачу, після завершення турніру, з 10 по 18 листопада, гравці зможуть придбати скіни, які використовувала команда-переможець у фіналі, зі значною знижкою.

