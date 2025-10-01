Які нововведення чекають на гравців та глядачів?
Ювілейний чемпіонат світу пройде з 14 жовтня по 9 листопада у трьох китайських містах – Пекіні, Шанхаї та Ченду. Цьогоріч у турнірі візьмуть участь команди з п'яти основних регіонів: Китаю (LPL), Кореї (LCK), Європи, Близького Сходу та Африки (LEC), Америки (LTA) та Азійсько-Тихоокеанського регіону (LCP), пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Riot Games.
Подія традиційно складатиметься з трьох основних етапів:
- Play-In Stage (попередній етап) пройде 14 жовтня у Пекіні.
- Swiss Stage відбудеться з 15 по 25 жовтня, також у Пекіні.
- Knockout Stage (плей-оф) триватиме з 28 жовтня по 9 листопада. Чвертьфінальні та півфінальні матчі прийме Шанхай. Фінал відбудеться 9 листопада в Ченду.
Серед учасників такі відомі колективи, як Gen.G, Fnatic, G2 Esports та чинні чемпіони, команда T1.
Riot Games внесла зміни у процедуру жеребкування, пише Esports Insider. На етапі Swiss Stage команди розділять на три кошики залежно від їхнього посіву. У першому раунді колективи з першого кошика зіграють проти команд з третього, а представники другого кошика змагатимуться між собою. Важливо, що в першому колі команди з одного регіону не зможуть зустрітися одна з одною. У наступних раундах суперники підбиратимуться за принципом однакової кількості перемог та поразок.
До стадії плей-оф вийдуть вісім команд, які покажуть найкращі результати у "швейцарці". Жеребкування цього етапу також має свої особливості: дві команди, що завершать попередній етап з бездоганним рахунком 3-0, гарантовано потраплять у різні частини турнірної сітки та зіграють проти колективів з результатом 3-2.
Що готують уболівальникам?
- Для вболівальників розробники підготували безліч активностей. Повертається популярна система прогнозів Pick'Ems, тепер з новою функцією "Фракції спільноти", де фанати зможуть об'єднуватися навколо улюблених авторів контенту. Переможці фракції отримають ексклюзивну ігрову емоцію.
- Також глядачі зможуть отримувати ексклюзивні нагороди за перегляд трансляцій на офіційному сайті LoL Esports. Передбачено дев'ять унікальних нагород, які видаватимуться у ключові моменти турніру. Додаткові можна буде отримати за видовищні моменти в грі.
- Riot Games також розширює програму офіційних трансляцій, залучивши понад 100 авторів контенту різними мовами. Всі команди-учасниці також отримали запрошення на проведення власних трансляцій. Для шанувальників, що підтримують улюблені канали через платні підписки Twitch, передбачені додаткові переваги: ексклюзивні емоції, значки в чаті та перегляд без реклами.
Як відзначать ювілей на сцені?
З нагоди 15-річчя League of Legends у кіберспорті в саму гру буде додано чимало тематичного контенту. Головним скіном турніру стане персонаж Kinkou Xin Zhao, частина прибутку від продажу якого буде розподілена між командами-учасницями.
Також у гру повернуться командні емоції та іконки, а для легендарних чемпіонських складів минулих років будуть випущені спеціальні елітні кольорові схеми.
На додачу, після завершення турніру, з 10 по 18 листопада, гравці зможуть придбати скіни, які використовувала команда-переможець у фіналі, зі значною знижкою.
