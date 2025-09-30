Чому топові команди проігнорували великий турнір?

Організатор турнірів PGL представив список команд, які змагатимуться на івенті PGL Masters Bucharest 2025. Турнір пройде з 26 жовтня по 1 листопада в Бухаресті, а його призовий фонд становитиме 1,25 мільйона доларів. Проте склад учасників виявився несподіваним для багатьох шанувальників кіберспорту, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Причиною стала суперечлива ситуація з розкладом. Початково турнір мав завершитися 2 листопада, лише за день до старту іншого великого чемпіонату, IEM Chengdu. Це викликало невдоволення серед провідних команд. Хоча PGL згодом перенесли фінальний день змагань на добу раніше, більшість колективів з топ-10 світового рейтингу все одно відмовилися від участі. У підсумку з десятки найкращих на турнірі виступлять лише Aurora та Astralis. Таких команд, як The MongolZ (зараз на першому місці в рейтингу, за даними HLTV), Vitality, MOUZ та NAVI.

З цією історією пов'язаний великий скандал. Річ у тім, що організатор турнірів PGL оголосив дати своїх турнірів ще на наступні два роки ще 31 березня 2024 року. Через 7 місяців інші організатори, такі як ESL і BLAST, знаючи про цей розклад, розкрили дати своїх подій, і вони дивним чином збігаються з заходами PGL.

Паралельно з цим компанія ESL, яка є організатором вищезгаданого IEM Chengdu, впроваджує жорсткі правила для команд, фактично змушуючи їх обирати її турніри й відмовлятися від заходів PGL. Через це генеральний директор PGL Сільвіу Строє на початку вересня заявив, що ESL зловживає своїм домінуючим становищем на ринку й знищує конкурентів, навмисно створюючи незручні умови для них та команд. Усе це тягнеться дуже давно. Наприклад, схожу заяву в PGL робили також у лютому.

Тож тепер за 1,25 мільйона доларів боротимуться дещо менш відомі й популярні команди, що для організаторів обернеться фінансовими втратами, адже за цими колективами спостерігатимуть менше глядачів.

Хто з'явиться на турнірі?

Повний список учасників виглядає так:

Українська B8.

FlyQuest.

SAW.

MIBR

paiN.

Liquid.

3DMAX.

Astralis.

GamerLegion.

HEROIC.

Legacy.

Ninjas in Pyjamas.

fnatic.

Gentle Mates.

Російська Aurora.

Російська BetBoom.

Що відомо про B8?

B8 Esports – це українська професійна кіберспортивна організація, заснована на початку 2020 року легендарним гравцем у Dota 2 Данилом "Dendi" Ішутіним.

Початковою дисципліною для B8 була Dota 2. На цьому шляху команда зіткнулася зі значними труднощами та навіть встановила антирекорд із 24 програних карт поспіль. Попри невдачі, склад з Dota 2 брав участь у DPC-сезонах у Східній Європі та Північній Америці, а також здобув перемогу на турнірі European Pro League.

У серпні 2021 року організація B8 стала мультигеймінговою, підписавши український склад команди з CS:GO (раніше відомий як ex-Marlian Esports). З часом фокус повністю змістився на цю дисципліну, що принесло організації значний прогрес.

Склад B8 з Counter-Strike 2 був сформований у 2021 році й зберіг український кістяк. Команда бере активну участь у міжнародних змаганнях.

Нинішній склад команди такий:

Андрій Кухарський, npl.

Данило Валітов, headtr1ck.

Дмитро Цвир, esenthia.

Олексій Ярмощук, alex666.

Артем Капран, kensizor.

З приходом Данила "headtr1ck" Валітова у 2024 році команда досягла значних успіхів, увійшовши до тридцятки найкращих команд світу за рейтингом HLTV. Станом на 30 вересня 2025 року команда посідає 21 місце в рейтингу.



B8 входить до тридцятки найкращих команд світу за рейтингом HLTV / Скриншот 24 Каналу

У квітні 2025 року B8 перемогла російський колектив PARIVISION у кваліфікації до мейджора BLAST.tv Austin Major 2025. Також команда прямо зараз бере участь у ESL Pro League Season 22.

