Протистояння на ринку кіберспорту

Після фіналу PGL Cluj-Napoca, в якому MOUZ перемогла Falcons із рахунком 3:1, генеральний директор PGL Сільвіу Стройє відсвяткував перемогу в соціальній мережі X. Але не впустив нагоди заявити, що спроби тих, хто прагне монополізувати турнірну схему CS2 і перешкодити PGL працювати, зазнають невдачі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming. Стройє не назвав конкретних винуватців, але ЗМІ мають припущення.

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"Це Cluj-Napoca, це Румунія! Ми нарешті вирішили провести захід з аудиторією в нашій рідній країні, і ми всі були вражені! Це, безумовно, одна з наших найкращих подій. Ми продовжимо проводити заходи з CS2, попри спільні зусилля багатьох сторін, які намагаються нас зупинити. Counter-Strike – це глобальне явище, і будь-яка окрема компанія, яка спробує монополізувати його, просто зазнає поразки. Наш наступний турнір відбудеться в травні в Астані, де ми очікуємо ще один аншлаг фанатів", – заявив CEO PGL.

Але хто ці сторони, які намагаються зупинити PGL? Як припускає джерело, мова може йти про двох головних конкурентів – ESL та BLAST. До 2025 року основні ліги Counter-Strike ESL і BLAST представляли партнерські організації, які стимулювали ці команди віддавати перевагу цим подіям над будь-якими іншими, за винятком мейджорів. Відповідно команди в першу чергу звертали увагу на події ESL та BLAST. Обидві організації також обмежили кількість команд, які не є партнерами, але могли б претендувати на їхні події.

Останні зміни Valve фактично зупинили цю кричущу монополію. Правила були оголошені у 2023 році, а набрали чинності у 2025-му. Ці зміни заборонили партнерські програми між командою та організатором, змусили всі івенти використовувати рейтинги Valve або відкриті відбіркові турніри для кваліфікації, а також змусили організаторів оприлюднити інформацію про те, як формуються призові фонди і розподіляються доходи.

ESL і BLAST швидко оприлюднили нові моделі розподілу доходів, які знову стимулюють команди відвідувати якомога більше подій ESL із застереженням, що вони не можуть пропускати більше двох подій щороку, щоб отримати право на виплату. PGL натомість має іншу модель: замість того, щоб розподіляти доходи від проведення турніру між командами, як це роблять ESL і BLAST, вона вкладає все відразу в призовий фонд. Судячи з усього, це зменшує доходи команд.

Внаслідок цього деякі передові команди незадоволені тим, як PGL розподіляє ці гроші й вирішили пропустити PGL Cluj-Napoca. Зокрема, там не було Natus Vincere, G2, Vitality та Liquid. Імовірно, саме це й мав на увазі Сільвіу Стройє: що ESL і BLAST маніпулюють розподілом коштів, намагаючись відвернути увагу команд від турнірів PGL.

Однак квитки на PGL Cluj-Napoca були повністю розпродані навіть попри те, що багато команд відмовилися від турніру в останню хвилину. Це стало великим успіхом для PGL, і саме тому Стройє Мав змогу заявити, що жодні спроби конкурентів не стануть компанії на заваді.

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