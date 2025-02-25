Противостояние на рынке киберспорта

После финала PGL Cluj-Napoca, в котором MOUZ победила Falcons со счетом 3:1, генеральный директор PGL Сильвиу Стройе отпраздновал победу в социальной сети X. Но не упустил случая заявить, что попытки тех, кто стремится монополизировать турнирную схему CS2 и помешать PGL работать, потерпят неудачу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming. Стройе не назвал конкретных виновников, но СМИ имеют предположения.

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"Это Cluj-Napoca, это Румыния! Мы наконец решили провести мероприятие с аудиторией в нашей родной стране, и мы все были поражены! Это, безусловно, одно из наших лучших событий. Мы продолжим проводить мероприятия по CS2, несмотря на совместные усилия многих сторон, которые пытаются нас остановить. Counter-Strike – это глобальное явление, и любая отдельная компания, которая попытается монополизировать его, просто потерпит поражение. Наш следующий турнир состоится в мае в Астане, где мы ожидаем еще один аншлаг фанатов", – заявил CEO PGL.

Но кто эти стороны, которые пытаются остановить PGL? Как предполагает источник, речь может идти о двух главных конкурентах – ESL и BLAST. До 2025 года основные лиги Counter-Strike ESL и BLAST представляли партнерские организации, которые стимулировали эти команды отдавать предпочтение этим событиям над любыми другими, за исключением мейджоров. Соответственно команды в первую очередь обращали внимание на события ESL и BLAST. Обе организации также ограничили количество команд, которые не являются партнерами, но могли бы претендовать на их события.

Последние изменения Valve фактически остановили эту вопиющую монополию. Правила были объявлены в 2023 году, а вступили в силу в 2025-м. Эти изменения запретили партнерские программы между командой и организатором, заставили все ивенты использовать рейтинги Valve или открытые отборочные турниры для квалификации, а также заставили организаторов обнародовать информацию о том, как формируются призовые фонды и распределяются доходы.

ESL и BLAST быстро обнародовали новые модели распределения доходов, которые снова стимулируют команды посещать как можно больше событий ESL с оговоркой, что они не могут пропускать более двух событий ежегодно, чтобы получить право на выплату. PGL вместо этого имеет другую модель: вместо того, чтобы распределять доходы от проведения турнира между командами, как это делают ESL и BLAST, она вкладывает все сразу в призовой фонд. Судя по всему, это уменьшает доходы команд.

Вследствие этого некоторые передовые команды недовольны тем, как PGL распределяет эти деньги и решили пропустить PGL Cluj-Napoca. В частности, там не было Natus Vincere, G2, Vitality и Liquid. Вероятно, именно это и имел в виду Сильвиу Стройе: что ESL и BLAST манипулируют распределением средств, пытаясь отвлечь внимание команд от турниров PGL.

Однако билеты на PGL Cluj-Napoca были полностью распроданы даже несмотря на то, что многие команды отказались от турнира в последнюю минуту. Это стало большим успехом для PGL, и именно поэтому Стройе имел возможность заявить, что никакие попытки конкурентов не станут компании помехой.

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