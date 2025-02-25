Valve объявили об обновлении модели Regional Standings, введя сразу несколько важных изменений, информирует 24 Канал со ссылкой на hltv.

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Важные нововведения

Среди самых больших изменений является то, что "пропуск" турнира теперь будет учитываться как техническое поражение. Ранее, когда команда "снималась" с соревнований, это не влияло на ее результаты, что открывало возможность злоупотреблять этой системой, отказываясь от матчей без наказания.

Другим ключевым нововведением является то, что турниры больше не будут учитываться в рейтинг, до их окончания.

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В дополнение для калибровки рейтинга командам теперь нужно сыграть всего пять матчей, вместо 10 как это было раньше.

Наконец, в модель формирования рейтинга был добавлен заработок на основе "клубной доли".

Все эти изменения были положительно встречены фанатами киберспорта, ведь должны сделать соревновательную среду более честной и помочь "меньшим" организациям.