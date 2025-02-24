Хоча чимало топових команд залишилися "за бортом" PGL Cluj-Napoca, турнір все ж подарував фанатам Counter-Strike 2 чимало вражень та видовищних моментів. Найкращі з них для вас зібрав 24 Канал.

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Справжній Гудіні

У чвертьфіналі проти SAW снайпер FaZe broky забезпечив команді перемогу на Ancient, магічним чином зникнувши в диму після штурму точки А. Він заклав бомбу на B та холоднокровно довів раунд до завершення.

Магія на Ancient: перегляньте відео

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"Куля – дурна, ніж – молодець"

Хоча кажуть, що не варто приносити ніж на перестрілку, гравець SAW roman проігнорував це на тому ж Ancient проти FaZe та неабияк потішив публіку, випробувавши гостроту свого леза на опоненті, яким став rain.

Втіха для публіки: дивіться ролик

Один проти чотирьох – зовсім не проблема

Але rain не був "хлопчиком для биття" та теж мав момент слави у цьому матчі, фантастично розібравшись одразу з 4 опонентами в "кейві" на Ancient.

Впевнений прийом атаки: перегляньте ролик

Боснійські уроки стрільби з пістолета

Ніко Ковач продовжує демонструвати, чому Falcons так гналися за його підписом, та набирає космічну форму. На Nuke проти Eternal Fire боснієць показав, що є одним із найкращих гравців у світі на пістолетних раундах, впевнено відбивши атаку на плент B самотужки.

Ідеальна "пістолетка" від NiKo: дивіться ролик

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Одначе Ковач вміє стріляти не лише з пістолетів. Він довів це у півфінальному матчі проти FaZe, покаравши їх за не надто скоординований вихід на точку A на мапі Dust 2.

Ну як в нього влучити: дивіться відео

Містер Андерсен "на базі"

Щоправда, у FaZe є власний супергерой. Легендарний капітан Фін Андерсен, більш відомий як karrigan, теж ще має порох в порохівницях, що й доводить майже кожну гру.

Чотири "кіли" від karrigan: перегляньте відео

Такий раунд неможливо програти… чи можливо?

Іноді майстерність "виходить з чату" навіть на матчах найвищого ґатунку. Як от це сталося у ситуації, коли Falcons примудрилися "віддати", здавалося б, виграний пістолетний раунд 5 в 2, не зупинивши розмінування бомби.

Недбалість, що коштувала раунду: дивіться ролик

"Погані манери" підігрівають суперництво

Гравець FaZe rain взяв важливий та важкий раунд 1 проти 2 і вирішив додати перчинки протистоянню з Falcons, використавши проти kyxsan "заборонений" жест, відомий у геймерських колах як "чайний пакетик".

Клатч від rain: дивіться ролик

"Впіймай мене, якщо зможеш"

Еміль "Magisk" Рейф показав, що досвід – це одна з головних чеснот гравця CS 2, блискуче сховавшись у диму та вигравши раунд 1 проти 2 на гранд-фінальному Dust 2.

Невловимий Magisk: перегляньте відео

Нестримний Ковач

Якщо ви думали, що це всі хайлайти Ковача з турніру, ви помилилися.

Недарма боснійський кіберспортсмен отримав звання MVP (найкращого гравця турніру), а його "ейси" у гранд-фіналі нехай і не допомогли Falcons перемогти у турнірі, але все ж вийшли напрочуд видовищним.

Спрей-контроль від Ковача: дивіться відео

Знову ідеальні пістолети: перегляньте ролик