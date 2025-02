З моменту релізу у вересні 2023 року максимальна кількість одночасних гравців у Counter-Strike 2 складала 1,6 мільйона, досягнута навесні 2024 року, нагадує 24 Канал.

Однак у грудні 2024-го цей показник перевищив 1,74 мільйона, а 16 лютого 2025 року було зафіксовано новий рекорд – 1 744 015 гравців. Інформацію про це опублікував неофіційний сервіс SteamDB.

CS2 досягла незрозумілого сплеску популярності / Фото SteamDB

Зростання популярності гри не пов’язане з масштабними оновленнями чи значущими подіями. Другий сезон прем’єрного режиму стартував ще 29 січня, а з моменту завершення кіберспортивного турніру IEM Katowice 2025 минув тиждень.

Журналісти припускають, що збільшення активності може бути пов’язане з торгівлею на внутрішньоігровому ринку та участю ботів.

При цьому новий показник не став абсолютним рекордом для серії. Ще до виходу Counter-Strike 2 її попередня версія, Counter-Strike: Global Offensive, у березні 2023 року зібрала 1 818 773 гравців одночасно.

Нагадаємо, що Counter-Strike 2 повністю замінила CS:GO та працює на рушії Source 2, який, за словами Valve, забезпечить грі нові можливості та контент на роки вперед.