Томашкевич підтвердив, що студія Rebel Wolves прагне до рівня якості AAA-ігор, зокрема The Witcher 3, але за тривалістю The Blood of Dawnwalker буде значно коротшою, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Довідка! Студію Rebel Wolves заснував колишній директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, а його молодший брат Матеуш раніше працював директором квестів у Cyberpunk 2077.

Ми менша студія, це наш перший проєкт, і ми точно націлені на щось більш скромне. Так само потужне за якістю, але трохи коротше,

– пояснив Томашкевич.

Він також наголосив, що основна кампанія гри триватиме приблизно 30-40 годин.

Відкритий світ та свобода вибору

The Blood of Dawnwalker позиціонується як рольова пісочниця, що надасть гравцям широкий спектр можливостей. Наприклад, можна буде вбивати будь-яких NPC, включно з важливими персонажами, які впливають на сюжет.

За словами Томашкевича, подібні дії можуть обмежити доступ до певних сюжетних ліній, змінити розвиток подій та вплинути на інші ігрові механіки.

Гравці отримають роль напіввампіра Коена, який протягом 30 днів і ночей повинен врятувати свою сім’ю у віддаленому куточку Карпат XIV століття. Гра вийде на PC, PS5, Xbox Series X та S.

Трейлер The Blood of Dawnwalker – дивіться відео