Світ масштабної середньовічної RPG від Warhorse Studios сповнений різних активностей та секретів, які постійно відривають гравця від основного сюжету, повідомляє 24 Канал.

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"Хлопчик, що не вижив"

Однак саме це робить досвід гри у KCD 2 не лише до біса цікавим, але й унікальним та неповторним для кожного геймера.

Користувач X під ніком @Crazy_Riddler поділився у соцмережі власною цікавою знахідкою з віртуальної Богемії.

На одній з локацій гри, йому трапилася могила з напрочуд дивним скелетом. Бідолага був похований "верхи" на мітлі, те що залишилося від його шиї оперезав плащ, а кістлява рука навіки застигла в намаганні впіймати чудернацький золотий м'ячик з крильцями.

Знахідка геймера / Фото з X @Crazy_Riddler

Одразу стало зрозуміло, що ця дотепна "великодка" чеських розробників посилається на Гаррі Поттера та, вочевидь, його перший матч з квідичу.

Втім, магії не місце у суворій середньовічній Чехії тож місцевий Поттер, схоже, не пережив свій дебют в цьому небезпечному спорті.