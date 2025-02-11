Шанувальники жанру рольових ігор продовжують насолоджуватися проєктом від Warhorse Studios, інформує 24 Канал.

До теми Геймер порівняв замок з Kingdom Come: Deliverance 2 зі своїм реальним фото

Злодіям краще бути обачними

Завдяки величезній кількості контенту, геймери все ще відкривають для себе дрібні деталі, "великодки" та багато інших цікавинок у масштабному світі KCD 2.

Окрім того, кожне рішення гравців впливає на їхній досвід і якщо ви обрали бути середньовічним злочинцем, то доведеться бути вельми обачним.

У відео, опублікованому в соцмережі X користувачем під ніком NikTek, фанати гри можуть побачити рідкісну кінцівку гри, яку побачать лише найзапекліші поганці.

Геймер опинився в неприємній ситуації, здійснивши настільки багато злочинів, що штраф за них став просто астрономічним – 4000 грошів. Не маючи такої суми, NikTek погодився на ув'язнення та побачив секретну катсцену страти головного героя.

Фатальний кінець – дивіться відео

Після віртуальної "екзекуції", гра дає вибір: розпочати проходження з нуля або ж завантажити старе збереження, в якому не все ще втрачено.

Хоча гравець все ж отримує "другий шанс", все ж напевно краще уникати аж таких проблем із законом або ж завжди мати при собі кругленьку суму аби відкупитися.