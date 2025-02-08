Увага до деталей часто стає ключовою в успіху відеоігор, які заточені на реалізм і розробники KCD 2 чудово впоралися з цим аспектом середньовічної RPG, інформує 24 Канал.

До теми Як знайти відлюдника та його могилу у Kingdom Come Deliverance 2

Чудова віртуальна реконструкція

Шанувальник Kingdom Come: Deliverance 2 завітав на Reddit аби поділитися своїми реальними знімками замку Троскі в Чехії – місця, яке займає важливе місце в уже хітовій Kingdom Come: Deliverance 2.

Події сиквелу відбуваються на початку XV століття і запрошують гравців відчути, яким було життя сотні років тому, а історична точність та реалізм стали основними стовпами успіху проєкту.

Трейлер гри – дивіться відео

Користувач HloupejHonza поділився приголомшливим знімком, яки зробив два роки тому під час своєї подорожі до заповідника Чеський рай.

На фотографії зображені руїни замку Троскі, який був побудований у другій половині 14 століття та зруйнований у 1648 році. Геймер порівняв власне фото з "віртуальною реконструкцією" від Warhorse Studios.

Серед локацій для дослідження у KCD 2 чільне місце посідає саме ця фортеця та землі довкола неї, тож чимало геймерів були вдячні HloupejHonza за такий короткий екскурс у реальний світ.