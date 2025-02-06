Для того, щоб пройти квест, потрібно відправитися у Тросковиці, та розпитати там місцевих мешканців, про відлюдника, зазначає 24 Канал. Вони поділяться з вами інформацією і після розмови з корчмаркою ви отримаєте приблизне місце розташування, де варто почати пошуки.

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Де знайти відлюдника?

Якщо ви не бажаєте витрачати час на балачки з жителями Тросковиці – можна одразу відправитися на пошуки відлюдника. Він має мешкати в південно-західній частині жовтої зони пошуку, у горах Аполени. До його хатини ведуть вузькі стежки. Самого персонажа можна знайти або всередині будинку, або на подвір’ї.



Місце пошуку відлюдника / Фото 24 Канал

Як взаємодіяти з відлюдником?

Щоб отримати книгу "Щоденник лицаря Конрада", у гравця є два варіанти:

Вбити відлюдника

Обікрасти його, викравши книгу з кишені

Після цього стане відомо, що справжній відлюдник уже мертвий.

Де знайти могилу справжнього відлюдника?

Могила розташована в центрі зони квесту, трохи північніше маркера на карті. Вона знаходиться під буковим деревом.



Місце розташування могили відлюдника / Фото 24 Канал

Характерна розділена на дві частини береза вкаже на місце, де похований відлюдник, а біля гравець помітить встромлений в землю Зламаний меч Амвросія. Меч потрібно забрати і повернути ковалю, щоб завершити завдання.

Що ж до могили, то її можна розкопати, однак всередині немає нічого окрім тіла відлюдника загорнутого в простирадло.