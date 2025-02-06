Для того, чтобы пройти квест, нужно отправиться в Тросковицы, и расспросить там местных жителей, об отшельнике, отмечает 24 Канал. Они поделятся с вами информацией и после разговора с корчмаркой вы получите примерное местоположение, где стоит начать поиски.

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Где найти отшельника?

Если вы не хотите тратить время на разговоры с жителями Тросковицы – можно сразу отправиться на поиски отшельника. Он должен жить в юго-западной части желтой зоны поиска, в горах Аполены. К его хижине ведут узкие тропинки. Самого персонажа можно найти или внутри дома, или во дворе.



Место поиска отшельника / Фото 24 Канал

Как взаимодействовать с отшельником?

Чтобы получить книгу "Дневник рыцаря Конрада", у игрока есть два варианта:

Убить отшельника

Ограбить его, выкрав книгу из кармана

После этого станет известно, что настоящий отшельник уже мертв.

Где найти могилу настоящего отшельника?

Могила расположена в центре зоны квеста, немного севернее маркера на карте. Она находится под буковым деревом.



Место расположения могилы отшельника / Фото 24 Канал

Характерная разделенная на две части береза укажет на место, где похоронен отшельник, а возле игрок заметит воткнутый в землю Сломанный меч Амвросия. Меч нужно забрать и вернуть кузнецу, чтобы завершить задание.

Что же до могилы, то ее можно раскопать, однако внутри нет ничего кроме тела отшельника завернутого в простыню.