Внимание к деталям часто становится ключевым в успехе видеоигр, которые заточены на реализм и разработчики KCD 2 прекрасно справились с этим аспектом средневековой RPG, информирует 24 Канал.

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Замечательная виртуальная реконструкция

Поклонник Kingdom Come: Deliverance 2 посетил Reddit чтобы поделиться своими реальными снимками замка Троски в Чехии – места, которое занимает важное место в уже хитовой Kingdom Come: Deliverance 2.

События сиквела происходят в начале XV века и приглашают игроков почувствовать, какой была жизнь сотни лет назад, а историческая точность и реализм стали основными столпами успеха проекта.

Трейлер игры – смотрите видео

Пользователь HloupejHonza поделился потрясающим снимком, который сделал два года назад во время своего путешествия в заповедник Чешский рай.

На фотографии изображены руины замка Троски, который был построен во второй половине 14 века и разрушен в 1648 году. Геймер сравнил свое фото с "виртуальной реконструкцией" от Warhorse Studios.

Среди локаций для исследования в KCD 2 видное место занимает именно эта крепость и земли вокруг нее, поэтому многие геймеры были благодарны HloupejHonza за такой короткий экскурс в реальный мир.