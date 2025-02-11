Поклонники жанра ролевых игр продолжают наслаждаться проектом от Warhorse Studios, информирует 24 Канал.

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Злодеям лучше быть осмотрительными

Благодаря огромному количеству контента, геймеры все еще открывают для себя мелкие детали, "пасхалки" и много других интересностей в масштабном мире KCD 2.

Кроме того, каждое решение игроков влияет на их опыт и если вы выбрали быть средневековым преступником, то придется быть весьма осмотрительным.

В видео, опубликованном в соцсети X пользователем под ником NikTek, фанаты игры могут увидеть редкую концовку игры, которую увидят только самые отъявленные плохиши.

Геймер оказался в неприятной ситуации, совершив настолько много преступлений, что штраф за них стал просто астрономическим – 4000 грошей. Не имея такой суммы, NikTek согласился на заключение и увидел секретную сцену казни главного героя.

Роковой конец – смотрите видео

После виртуальной "экзекуции", игра дает выбор: начать прохождение с нуля или же загрузить старое сохранение, в котором не все еще потеряно.

Хотя игрок все же получает "второй шанс", наверное лучше избегать таких проблем с законом или всегда иметь при себе кругленькую сумму, чтобы откупиться.