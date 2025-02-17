Мир масштабной средневековой RPG от Warhorse Studios полон различных активностей и секретов, которые постоянно отрывают игрока от основного сюжета, сообщает 24 Канал.

Интересно В Kingdom Come: Deliverance 2 нашли жуткую секретную концовку

"Мальчик, который не выжил"

Однако именно это делает опыт игры в KCD 2 не только чертовски интересным, но и уникальным и неповторимым для каждого геймера.

Пользователь X под ником @Crazy_Riddler поделился в соцсети собственной интересной находкой из виртуальной Богемии.

На одной из локаций игры, ему попалась могила с удивительно странным скелетом. Бедняга был похоронен "верхом" на метле, то что осталось от его шеи опоясал плащ, а костлявая рука навеки застыла в попытке поймать странный золотой мячик с крылышками.

Находка геймера / Фото с X @Crazy_Riddler

Сразу стало понятно, что эта остроумная "пасхалка" чешских разработчиков ссылается на Гарри Поттера и, очевидно, его первый матч по квиддичу.

Впрочем, магии не место в суровой средневековой Чехии поэтому местный Поттер, похоже, не пережил свой дебют в этом опасном спорте.