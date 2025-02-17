Деталі

У фіналі східноєвропейських закритих кваліфікацій до PGL Wallachia Season 4 NAVI Junior перемогли Natus Vincere. Ігри завершилися з рахунком 3:2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Обидва склади вже зустрічалися у фінальній кваліфікації PGL Wallachia Season 3. Тоді переміг основний склад клубу. Наприкінці верхньої сітки поточної кваліфікації Natus Vincere знову обіграли NAVI Junior, але не змогли обіграти їх у фіналі.

На шляху до перемоги NAVI Junior здолали One Move, 1WIN і 9Pandas. Natus Vincere своєю чергою перемогли 4Pirates і L1GA TEAM.

Від NAVI Junior на турнір поїдуть:

Тарас gotthejuice Лінніков.

Артем Niku Бачкур.

Юрій pma Проц.

Бакит Zayac Емільжанов.

Станіслав Riddys Мітрошкін.

Поки що невідомо, хто стане першим суперником NAVI Junior. PGL Wallachia Season 4 пройде з 19 по 27 квітня 2025 року в Бухаресті. Це офлайновий турнір, який розігрує 1 мільйон доларів, з яких переможець забирає 300 000 доларів. Для другого місця передбачено 175 000 доларів, а для третього – 120 000 доларів.

Третій сезон PGL Wallachia, де гратимуть Natus Vincere, пройде з 3 по 16 березня 2025 року, а другий закінчився перемогою HEROIC у жовтні 2024 року. Natus Vincere в другому сезоні зайняла 4 місце, отримавши 80 000 доларів. У першому сезоні жодна українська команда не брала участі в цьому турнірі.

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