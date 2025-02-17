Детали

В финале восточноевропейских закрытых квалификаций к PGL Wallachia Season 4 NAVI Junior победили Natus Vincere. Игры завершились со счетом 3:2, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Оба состава уже встречались в финальной квалификации PGL Wallachia Season 3. Тогда победил основной состав клуба. В конце верхней сетки текущей квалификации Natus Vincere снова обыграли NAVI Junior, но не смогли обыграть их в финале.

На пути к победе NAVI Junior одолели One Move, 1WIN и 9Pandas. Natus Vincere в свою очередь победили 4Pirates и L1GA TEAM.

От NAVI Junior на турнир поедут:

Тарас gotthejuice Линников.

Артем Niku Бачкур.

Юрий pma Проц.

Бакит Заяц Эмильжанов.

Станислав Riddys Митрошкин.

Пока неизвестно, кто станет первым соперником NAVI Junior. PGL Wallachia Season 4 пройдет с 19 по 27 апреля 2025 года в Бухаресте. Это оффлайновый турнир, который разыгрывает 1 миллион долларов, из которых победитель забирает 300 000 долларов. Для второго места предусмотрено 175 000 долларов, а для третьего – 120 000 долларов.

Третий сезон PGL Wallachia, где будут играть Natus Vincere, пройдет с 3 по 16 марта 2025 года, а второй закончился победой HEROIC в октябре 2024 года. Natus Vincere во втором сезоне заняла 4 место, получив 80 000 долларов. В первом сезоне ни одна украинская команда не участвовала в этом турнире.

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