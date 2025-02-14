Что известно

Поскольку новые правила Valve требуют от организаторов планировать турниры за два года до их проведения, то эти новые события назначены аж на 2027 год. Они будут разбросаны на весь период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Ни один из турниров еще не имеет объявленного полноценного названия, поэтому организатор называет их просто "Событие". Вот полный список:

PGL DOTA 2 Событие 1: 2 марта – 14 марта 2027 года.

PGL DOTA 2 Событие 2: 11 мая – 23 мая 2027 года.

PGL DOTA 2 Событие 3: 19 октября – 31 октября 2027 года.

PGL DOTA 2 Событие 4: 16 ноября – 28 ноября 2027 года.

Каждый из турниров разыграет по миллиону долларов призовых. Это, например, уровень турнира DreamLeague, поэтому можно ожидать что-то не менее важное по своему весу.

Однако и нельзя исключать того, что под этими кодовыми названиями скрываются уже известные крупные турниры, такие как уже упомянутая DreamLeague или Wallachia, которая также предлагает 1 000 000 долларов призовых. Учитывая, что первый проходит несколько раз в год, стартуя примерно в тот же период, что и "Событие 1", есть большая вероятность, что это одно и то же мероприятие.

Как бы там ни было, а до 2027 года остается еще два года и многое может измениться.

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