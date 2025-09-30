Почему топовые команды проигнорировали крупный турнир?

Организатор турниров PGL представил список команд, которые будут соревноваться на ивенте PGL Masters Bucharest 2025. Турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября в Бухаресте, а его призовой фонд составит 1,25 миллиона долларов. Однако состав участников оказался неожиданным для многих поклонников киберспорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Причиной стала противоречивая ситуация с расписанием. Изначально турнир должен был завершиться 2 ноября, только за день до старта другого крупного чемпионата, IEM Chengdu. Это вызвало недовольство среди ведущих команд. Хотя PGL впоследствии перенесли финальный день соревнований на сутки раньше, большинство коллективов из топ-10 мирового рейтинга все равно отказались от участия. В итоге из десятки лучших на турнире выступят лишь Aurora и Astralis. Таких команд, как The MongolZ (сейчас на первом месте в рейтинге, по данным HLTV), Vitality, MOUZ и NAVI.

С этой историей связан большой скандал. Дело в том, что организатор турниров PGL объявил даты своих турниров еще на следующие два года еще 31 марта 2024 года. Спустя 7 месяцев другие организаторы, такие как ESL и BLAST, зная об этом расписании, раскрыли даты своих событий, и они странным образом совпадают с мероприятиями PGL.

Параллельно с этим компания ESL, которая является организатором вышеупомянутого IEM Chengdu, внедряет жесткие правила для команд, фактически заставляя их выбирать ее турниры и отказываться от мероприятий PGL. Из-за этого генеральный директор PGL Сильвиу Строе в начале сентября заявил, что ESL злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и уничтожает конкурентов, намеренно создавая неудобные условия для них и команд. Все это тянется очень давно. Например, похожее заявление в PGL делали также в феврале.

И теперь за 1,25 миллиона долларов будут бороться несколько менее известные и популярные команды, что для организаторов обернется финансовыми потерями, ведь за этими коллективами будут наблюдать меньше зрителей.

Кто появится на турнире?

Полный список участников выглядит так:

Украинская B8.

FlyQuest.

SAW.

MIBR

paiN.

Liquid.

3DMAX.

Astralis.

GamerLegion.

HEROIC.

Legacy.

Ninjas in Pyjamas.

fnatic.

Gentle Mates.

Русская Aurora.

Русская BetBoom.

Что известно о B8?

B8 Esports – это украинская профессиональная киберспортивная организация, основана в начале 2020 года легендарным игроком в Dota 2 Даниилом "Dendi" Ишутиным.

Первоначальной дисциплиной для B8 была Dota 2. На этом пути команда столкнулась со значительными трудностями и даже установила антирекорд из 24 проигранных карт подряд. Несмотря на неудачи, состав по Dota 2 участвовал в DPC-сезонах в Восточной Европе и Северной Америке, а также одержал победу на турнире European Pro League.

В августе 2021 года организация B8 стала мультигейминговой, подписав украинский состав команды по CS:GO (ранее известный как ex-Marlian Esports). Со временем фокус полностью сместился на эту дисциплину, что принесло организации значительный прогресс.

Состав B8 по Counter-Strike 2 был сформирован в 2021 году и сохранил украинский костяк. Команда принимает активное участие в международных соревнованиях.

Нынешний состав команды таков:

Андрей Кухарский, npl.

Даниил Валитов, headtr1ck.

Дмитрий Цвир, esenthia.

Алексей Ярмощук, alex666.

Артем Капран, kensizor.

С приходом Даниила "headtr1ck" Валитова в 2024 году команда достигла значительных успехов, войдя в тридцатку лучших команд мира по рейтингу HLTV. По состоянию на 30 сентября 2025 года команда занимает 21 место в рейтинге.



B8 входит в тридцатку лучших команд мира по рейтингу HLTV / Скриншот 24 Канала

В апреле 2025 года B8 победила российский коллектив PARIVISION в квалификации к мейджору BLAST.tv Austin Major 2025. Также команда прямо сейчас участвует в ESL Pro League Season 22.

