Какие результаты принес первый день турнира?

Соревнования проходят в двух группах по системе Double Elimination, где поражение не означает мгновенный вылет. В группе A команда The MongolZ оказалась сильнее, Falcons без особых проблем победила местную команду TYLOO, а Team Spirit обыграли paiN Gaming со счетом 2:0, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Таким образом, по итогам первого дня, команды Astralis, The MongolZ, Falcons и Spirit прошли в полуфиналы верхней сетки своих групп, пишет HLTV.

Каким был первый день NAVI на IEM Chengdu 2025?

Для украинской команды Natus Vincere турнир начался с тяжелого противостояния против датчан из Astralis. Встреча проходила в формате до двух побед (Bo3) и держала в напряжении до последнего.

Первой картой стала Nuke, выбор Astralis. Борьба была равной, но в итоге датчане оказались сильнее со счетом 16:13.

Далее игра перешла на карту Mirage, которую выбрали NAVI. Несмотря на неудачный старт и счет 0:6, "рожденные побеждать" смогли совершить камбэк и сравнять счет в серии, выиграв карту 13:10.

Судьба матча решалась на третьей карте, Inferno. Здесь снова шла равная борьба, однако Astralis доминировали в дополнительных раундах и закрыли карту в свою пользу со счетом 16:12, одержав победу во всей серии 2:1.

Несмотря на поражение команды, лучшим игроком матча был признан игрок NAVI b1t, который продемонстрировал высокий индивидуальный результат.

Это отправило NAVI в нижнюю сетку, где команда встретилась с Heroic утром 4 ноября, согласно данным Natus Vincere. К сожалению, и здесь украинской команде не удалось одержать победу – она проиграла со счетом 2:1.

Таким образом NAVI выбывают из турнира в его первый день, заработав 4 000 долларов на 13 месте.

Напомним, Intel Extreme Masters Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября, собирает 16 команд и разыгрывает 300 000 долларов. Победителю достанется 125 000 долларов, второе место заберет 50 000, а третье – 30 000 долларов. Вместе с Natus Vincere из турнира уже вылетели 3DMAX и FaZe Clan.

