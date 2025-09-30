Мати новонародженої дитини шокувала мережу перемогою у локальному турнірі з відомого файтингу, яку вона здобула, буквально не випускаючи дитину з рук, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Найкрутіша мама в кіберспорті?

Американка під нікнеймом Legi0n – 3D-художниця, фанатка файтингів та новоспечена мати.

22 вересня у її родині відбулося поповнення, адже після кесаревого розтину на світ з'явилася дівчинка Сереза.

Попри народження дитини, Legi0n та її чоловік все ж вирішили відвідати локальний турнір Mortal Kombat XL, що проводився в Орландо (штат Флорида), у Juicy Game Night, аби побачитися з друзями.

Вже на місці жінка вирішила все ж взяти участь в змаганні, попри дискомфорт після операції та 5-денну дитину на руках.

This might be the most based picture I've taken to date.



Support your locals. pic.twitter.com/af6gAGDkod — LAGr | GOONZ | Argen (@Argenrost) September 28, 2025

Зрештою Legi0n впевнено пройшлася сіткою з 4 опонентів, дорогою до гранд-фіналу здолавши власного чоловіка.

У вирішальному матчі, жінка перемогла опонента під ніком King Kai та отримала головний приз: квиток на турнір DreamHack Atlanta. Одначе справжньою нагородою для неї стала шалена увага у соцмережах.

Її новоспечена мама вирішила використати з користю та звернулася до усіх молодих батьків аби запевнити їх не закидати свої хобі через зміни у житті, адже їх все ще можна поєднувати з піклуванням про дітей.

Я просто хочу, щоб люди знали, що незалежно від обставин, вони можуть робити те, що люблять, навіть якщо це відбувається невеликими частинами. Ніколи не думайте, що це того не варте,

– сказала жінка.

У своєму профілі в соцмережі X Legi0n навіть жартує, що Сереза давала їй тренерські настанови у перерві, які врешті й допомогли вирвати перемогу.

Також жінка розповіла, що увесь турнір дитина була супер чемною та спокійною, ось що буває, коли кіберспорт справді у крові від самого народження. Можливо, колись Сереза стане частиною якогось молодіжного колективу, як от NAVI Junior, які нещодавно оголосили новий склад з Dota 2.