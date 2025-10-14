Чому гімн одночасно хвалять і критикують?

Щороку спільнота League of Legends з нетерпінням очікує на гімн Чемпіонату світу, і 2025 рік не став винятком. Цьогорічна композиція "Sacrifice" у виконанні співачки G.E.M. з Гонконгу мала на меті відзначити 15-річчя LoL у кіберспорті, оспівуючи спадщину, самовідданість, пристрасть, які визначають гру і самопожертву, на яку йдуть гравці та фанати заради улюбленої гри, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Однак ще до прем'єри, яка відбулася 13 жовтня, відеокліп зіткнувся з проблемами. Riot Games офіційно оголосила про затримку випуску кліпу на кілька днів. Причиною стало рішення видалити з анімації професійного гравця Габріеля "Bwipo" Рау через його нещодавні сексистські висловлювання. Компанія пояснила, що це не було дисциплінарним покаранням, а радше рішенням про те, як вона хоче представляти свій спорт і спільноту на глобальному рівні.

Цей крок розділив фанатів: одні хвалили Riot за дотримання цінностей, інші ж вказували на вибірковість, оскільки у відео залишився інший гравець, Лука "Perkz" Перкович, якого раніше звинувачували в підтримці дописів з женоненависництвом у соцмережах.

Чи сподобався трек і кліп фанатам?

Що стосується самої музики, то відгуки були стриманими. Багато шанувальників на Reddit назвали композицію, яку написали Алекс Сівер (Mako) та Себастьєн Нажанд, "досить спокійною" та "розчаровуюче одноманітною", вважаючи, що потужний вокал G.E.M. не був використаний повною мірою.

Попри прохолодну реакцію на музику, анімаційний кліп отримав переважно схвальні відгуки. Його дія розгортається в космосі, де гравці з різних регіонів прямують до небесної версії Кубка. Відео відтворює легендарні моменти з минулих чемпіонатів, зокрема знамениту гру Кан "TheShy" Син Лока на Aatrox проти G2 Esports у 2018 році та маневр Лі "Faker" Сан Хьока на Azir проти Пак "Ruler" Дже Хьока у 2023-му.

Найбільш зворушливим моментом, який об'єднав усю спільноту, стала данина пам'яті Мацею "Shushei" Ратушняку. Shushei, чемпіон першого в історії Чемпіонату світу 2011 року у складі Fnatic, помер цього року після боротьби з раком. У фіналі кліпу його показали, як він востаннє піднімає трофей, пише TheGamer.

Хоча Sacrifice і отримала трохи критики, все ж трек є дуже епічним і запам'ятовуваним. Він, як і всі попередні гімни, безумовно, стане хітом на найближчі кілька місяців і збере мільйони прослуховувань.

