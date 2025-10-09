Що сталося і як це вплине на фінальний продукт?

Компанія Riot Games офіційно повідомила, що випуск гімну до щорічного чемпіонату світу з League of Legends, запланований на 10 жовтня, переноситься на 13 жовтня. Причиною затримки стала необхідність видалити з музичного відео всі сцени за участю професійного гравця Габріеля "Bwipo" Рау, який виступає за команду FlyQuest, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також League of Legends святкує 15 років у кіберспорті: фанати отримають розкішний набір до турніру

Рішення було ухвалене після того, як минулого місяця Bwipo під час однієї зі своїх трансляцій на Twitch зробив коментарі, які спільнота визнала сексистськими. Гравець висловив думку, що жінки не повинні брати участь у змагальних іграх у "невідповідний період місяця", посилаючись на власний досвід спільного проживання з дівчиною, яка грала в League of Legends. Він зазначив, що помічав, як вона ставала надмірно роздратованою через дрібниці.

Хоча Bwipo додав, що не намагається бути сексистом, його висловлювання викликали хвилю обурення. У відповідь на це команда FlyQuest усунула його від участі в наступному матчі, а призові гроші пожертвувала на підтримку жінок у геймінгу. Сам гравець пізніше перепросив, назвавши свої слова "невігласькими та неповажними".

У своїй заяві Riot Games пояснила, що поява Bwipo у відео, яке представляє кіберспорт LoL, професійних гравців та фанатів, була б недоречною. Компанія наголосила, що це рішення не є частиною офіційного покарання чи змагальної дискваліфікації, а радше відображає позицію щодо того, як вони хочуть представляти свій спорт і спільноту на глобальній арені.

Нагадаємо, Riot Games нещодавно провела жіночий турнір з League of Legends, метою якого є підтримка жіночої спільноти LoL.

Що відомо про гімн LoL?

Щорічний гімн Worlds є важливою традицією, яка з 2014 року підігріває інтерес до головного турніру Worlds. Щороку Riot Games випускає офіційну пісню, яка задає тон головному турніру року, надихає гравців та об'єднує фанатів. Пісні, що стають символом кожного турніру, стають хітами, які слухають мільйони по всьому світу.

Першим офіційним гімном стала композиція "Warriors" від популярного гурту Imagine Dragons. Цей крок став заявою від Riot Games: кіберспорт League of Legends – це серйозне явище, що заслуговує на масштабний музичний супровід, який може конкурувати з гімнами традиційних спортивних подій. Пісня та анімаційний кліп до неї миттєво стали культовими, символізуючи визнання ігрової культури.

Офіційний кліп на пісню Warriors, яка стала символом Worlds 2014: відео

З того часу випуск гімну став щорічною, довгоочікуваною подією. Фанати з нетерпінням чекають на реліз, обговорюють виконавців та аналізують приховані сенси у відеокліпах.

Гімни Чемпіонату світу з League of Legends мають кілька характерних рис, що роблять їх унікальними:

Співпраця з відомими виконавцями . Riot Games залучає до створення гімнів всесвітньо відомих виконавців з різних жанрів. Серед них були Imagine Dragons, Zedd, Lil Nas X, K-pop гурт NewJeans та Linkin Park.

. Riot Games залучає до створення гімнів всесвітньо відомих виконавців з різних жанрів. Серед них були Imagine Dragons, Zedd, Lil Nas X, K-pop гурт NewJeans та Linkin Park. Високоякісні анімаційні кліпи .

. Тематичне наповнення . Тексти пісень зазвичай присвячені темам стійкості, боротьби, подолання труднощів та прагнення до величі. Композиція "Legends Never Die" 2017 року стала настільки популярною, що її назва перетворилася на неофіційне гасло для багатьох гравців та фанатів.

. Тексти пісень зазвичай присвячені темам стійкості, боротьби, подолання труднощів та прагнення до величі. Композиція "Legends Never Die" 2017 року стала настільки популярною, що її назва перетворилася на неофіційне гасло для багатьох гравців та фанатів. Жанрове розмаїття. Хоча багато гімнів мають епічне, рокове або поп-рокове звучання, Riot Games експериментує з жанрами.

У 2024 році до гімну "Heavy Is The Crown" була прикута особлива увага, оскільки його виконала група Linkin Park, котра возз'єдналась після смерті Честера Беннингтона. До колективу приєдналась Емілі Армстронг і це була її перша поява в складі.

Heavy Is The Crown гурту Linkin Park: відео

Як пише видання Sheep Esports, цьогоріч композицію виконує популярна китайська співачка G.E.M., але назва пісні поки невідома.

Через термінове редагування відео виникла несподівана проблема: Bwipo був єдиним гравцем, який представляв у кліпі американський регіон. Оскільки його сцени вирізали, весь регіон тепер не буде представлений у фінальній версії відео. Це викликало невдоволення серед частини фанатів, які вважають, що весь регіон не повинен "розплачуватися" за дії однієї людини. Однак, часу на перезйомки вже немає, оскільки турнір починається 14 жовтня.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!