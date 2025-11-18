Чому один з найкращих гравців світу вирішив піти на піку слави?

Рішення про вихід з команди було особистим вибором 23-річного корейського кіберспортсмена. Офіційне оголошення від T1 з'явилося 17 листопада, в день, коли контракт гравця добіг кінця. Представники організації підтвердили, що після перемоги на Worlds 2025 сторони провели переговори в позитивній атмосфері, в результаті яких гравець вирішив прийняти новий виклик у своїй кар'єрі, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Gumayusi провів у складі T1 сім років, за які команда досягла неймовірних висот. Він допоміг здобути три титули чемпіона світу поспіль, один титул чемпіона корейської ліги LCK та перемогу на Esports World Cup.

Його кар'єра в T1 була стрімкою: після важкого сезону 2021 року, де він ділив місце в основі з іншим гравцем, Gumayusi став беззаперечним основним AD Carry. З того часу почалася ера домінування: чемпіонство LCK навесні 2022 року, фінали MSI та Worlds того ж року, подвійний фінал LCK у 2023 році та довгоочікуване чемпіонство світу, а потім ще дві перемоги на світових першостях у 2024 та 2025 роках, пише Sheep Esports.

Попри нещодавній тріумф, 2025 рік не був для команди безхмарним. На початку сезону Gumayusi був тимчасово переведений у запас, і для його повернення в основний склад знадобилося втручання генерального директора T1 Джо Марша. Хоча команда виграла Worlds 2025, вона ледве потрапила на турнір, що може свідчити про наявність внутрішніх проблем.

У своєму прощальному зверненні Gumayusi зазначив, що досяг своєї мети – довести, що він найкращий AD Carry у світі, і тепер вирушає у "нову подорож, щоб проявити себе". Його відхід став продовженням розпаду легендарного складу ZOFGK, який розпочався минулого року з відходом гравця Zeus. Наразі з того складу в команді залишаються лише три учасники.

Нагадаємо, цьогорічний Чемпіонат світу з League of Legends 2025 року встановив новий рекорд з 3,59 мільйонами одночасних переглядів саме завдяки популярності команди T1. Турнір ще до свого фіналу ввійшов до десятки найпопулярніших в історії з понад 90,3 мільйона годин перегляду, з великою аудиторією завдяки незалежним стрімерам.