Почему один из лучших игроков мира решил уйти на пике славы?

Решение об уходе из команды было личным выбором 23-летнего корейского киберспортсмена. Официальное объявление от T1 появилось 17 ноября, в день, когда контракт игрока подошел к концу. Представители организации подтвердили, что после победы на Worlds 2025 стороны провели переговоры в позитивной атмосфере, в результате которых игрок решил принять новый вызов в своей карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Gumayusi провел в составе T1 семь лет, за которые команда достигла невероятных высот. Он помог получить три титула чемпиона мира подряд, один титул чемпиона корейской лиги LCK и победу на Esports World Cup.

Его карьера в T1 была стремительной: после тяжелого сезона 2021 года, где он делил место в основе с другим игроком, Gumayusi стал безоговорочным основным AD Carry. С тех пор началась эра доминирования: чемпионство LCK весной 2022 года, финалы MSI и Worlds того же года, двойной финал LCK в 2023 году и долгожданное чемпионство мира, а затем еще две победы на мировых первенствах в 2024 и 2025 годах, пишет Sheep Esports.

Несмотря на недавний триумф, 2025 год не был для команды безоблачным. В начале сезона Gumayusi был временно переведен в запас, и для его возвращения в основной состав понадобилось вмешательство генерального директора T1 Джо Марша. Хотя команда выиграла Worlds 2025, она еле попала на турнир, что может свидетельствовать о наличии внутренних проблем.

В своем прощальном обращении Gumayusi отметил, что достиг своей цели – доказать, что он лучший AD Carry в мире, и теперь отправляется в "новое путешествие, чтобы проявить себя". Его уход стал продолжением распада легендарного состава ZOFGK, который начался в прошлом году с уходом игрока Zeus. Сейчас с того состава в команде остаются только три участника.

Напомним, нынешний Чемпионат мира по League of Legends 2025 года установил новый рекорд с 3,59 миллиона одновременных просмотров именно благодаря популярности команды T1. Турнир еще до своего финала вошел в десятку самых популярных в истории с более 90,3 миллиона часов просмотра, с большой аудиторией благодаря независимым стримерам.