Що готують розробники League of Legends?

Ключовим елементом змін стала боротьба з "об'єктною втомою", на яку скаржилися гравці. Унаслідок цього Атахан (Atakhan) буде повністю вилучений з мапи, разом із його Кривавими Трояндами та Пелюстками, а також системою "Подвиги Сили" (Feats of Strength). За словами представника Riot Games, видалення цих об'єктів було необхідне, оскільки їхня постійна присутність знижувала цінність таких стратегій, як спліт-пушинг та облога, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Натомість стандартизовані нагороди за "Першу кров" (100 золота) та першу вежу (300 золота) повертаються.

Барон Нашор (Baron Nashor) знову з'являтиметься на 20-й хвилині.

Епічні монстри стануть приблизно на 15% стійкішими до пошкоджень, а досвід за них буде переналаштовано, щоб підтримати потенціал повернення у гру команд, що програють.

Щоб скоротити час очікування, матчі почнуться на 35 секунд раніше.

Міньйони, які раніше з'являлися через 65 секунд, тепер стартуватимуть на 30-й секунді.

Перебудова ролей та їхній вплив

Однією з найбільш суперечливих змін є зниження надмірного впливу гравців-джунглерів на ранню стадію гри. Розробники прагнули зменшити тиск, який чинився на гравців на лініях через ранні втручання з лісу, зміщуючи відповідальність джунглерів на пізніші етапи матчу. Ранні нейтральні монстри, від Рапторів до Краба на Рифті, тепер з'являтимуться швидше.

Для посилення ролей на лініях введені "Рольові квести" (Role Quests).

Гравці на верхній лінії отримають покращений "Телепорт" із великим щитом, додатковий досвід та вищий ліміт рівня.

Гравці на середній лінії отримають безкоштовні чоботи 3-го рівня та прискорене повернення на базу.

А гравці на нижній лінії матимуть доступ до сьомого слота для предметів, що значно посилить їх у пізній грі.

Підтримка стратегії спліт-пушингу

Riot Games прагне підтримати стратегії облоги та спліт-пушингу, щоб вони могли конкурувати з командами, орієнтованими на постійні бої за об'єкти.

Запроваджено "Кристалічний Приріст" (Crystalline Overgrowth) – механіку, яка винагороджує чемпіонів додатковою шкодою вежам.

Чемпіони ближнього бою тепер завдають на 20% більше шкоди вежам.

Вежі біля Нексуса тепер відроджуються з 40% здоров'я, що захищає від раптових бекдор-стратегій, але не нівелює значущість боїв.

Крім того, на мапі з'являться "Світляки" (Faelights) – нові точки, які надають тимчасову додаткову видимість для встановлених там вардів, що покликано розширити контроль над мапою для бічних ліній.

Зміни в ранговій грі

Також Riot Games повідомляє про перегляд своєї рейтингової системи на 2026 рік, зосередившись на проблемах, пов'язаних з автозаповненням, ухиленням, часом очікування в черзі та розподілом рангів. Крім того, у новому сезоні буде дозволено дуетне очікування в черзі на всіх рівнях, включаючи Challenger, після введення більш суворих заходів контролю за підвищенням рейтингу.

Перш за все, компанія оголосила про зміни в системі підбору гравців та впровадження нової системи захисту LP і бонусів, Aegis of Valor. За словами Riot, нова система підбору гравців буде намагатися підбирати автоматично підібраних гравців до інших автоматично підібраних гравців на тій самій ролі або принаймні мати збалансовану кількість автоматично підібраних гравців у кожній команді. Якщо ці два критерії не будуть виконані, команда з більшою кількістю автоматично підібраних гравців буде з'єднана з командою з вищим MMR.

Що стосується Aegis of Valor, система буде активуватися щоразу, коли автоматично підібраний гравець отримає принаймні оцінку майстерності C, подвоюючи його LP або захищаючи гравця від втрати LP. Мета полягає в тому, щоб заохотити гравців грати в ігри, коли вони потрапляють в автоматично заповнену роль.



Aegis of Valor покликана зробити ігри з автоматичним заповненням менш виснажливими / Фото Riot Games

Riot Games також додала додаткові заходи проти ухилення від гри, при цьому статус автоматичного заповнення переноситься в наступні лобі й навіть зараховується як повна поразка на рівні Master elo і вище.

Менше часу на вибір та інше

У новому сезоні також планується скоротити час перед початком гри, зменшивши вибір чемпіона приблизно на 30 секунд, а також прибравши можливість забороняти чемпіонів, на яких навели курсор союзники.

Розробники гри також переглянуть нижчі рівні рейтингової драбини, запровадивши новий індикатор підйому, який з'являтиметься, коли видимий рейтинг гравця відстає від його MMR (рейтингу підбору гравців). У поєднанні з кращим узгодженням MMR між чергою Flex і Solo/Duo, головна мета Riot Games полягає в підвищенні загальної якості черги, поліпшенні досвіду автозаповнення і зменшенні розчарування, викликаного цим.

Нові зміни в рейтингу будуть введені в дію, коли новий сезон офіційно розпочнеться в січні.

У цьому ролику розробники розповіли про майбутні зміни: дивіться відео

Як зміни вплинуть на кіберспорт?

З огляду на список змін, внесених Riot Games, стає зрозуміло, що розробники прагнуть зробити гру менш залежною від командних боїв і накопичення об'єктивів. Вилучення Атахана, а також більш раннє поява міньйонів означає, що ігри можуть прискорюватися швидше, особливо тепер, коли команди можуть знову отримати бафф Барона Нашора вже через 20 хвилин.

Проте сильні команди можуть намагатися протистояти своїм супротивникам за допомогою альтернативних стратегій сплітпушу, створюючи перевагу завдяки добре скоординованим ігровим планам, які дозволяють їм знищувати башти й отримувати додаткове золото поза нейтральними цілями.

Як це прокоментували розробники?

Провідний дизайнер геймплею Riot Games Метью "PhRoXz0N" Леунг-Гаррісон детально розповів про ідею розробки нових оновлень, пише Esports Insider в окремому матеріалі. Коментарі з'явилися після того, як у мережі з'явилися перші відгуки користувачів. PhRoXz0N пояснив конкретні мотиви дизайнерів, що стояли за такими рішеннями, як видалення Атахана. Він зазначив, що постійні відгуки гравців повідомляли про "об'єктне перевантаження", що сигналізувало про те, що карта досягла точки, коли занадто велика кількість обов'язкових боїв зменшила інші стилі гри.

Внутрішні експерименти включали переміщення місць появи цілей та коригування їхньої частоти, але в кінцевому підсумку команда надала пріоритет "зменшенню втоми гравців та покращенню зрозумілості". Він підкреслив, що видалення експериментальних функцій є частиною довгострокового розвитку гри: "Якщо реакція неоднозначна, ми рішуче видаляємо ці елементи. Саме така гнучкість дозволяє League лишатися живою грою".

Вплив джунглерів

У коментарі також висвітлюються зміни в темпі гри в лісі. PhRoXz0N докладно пояснив, чому саме ця роль була обрана для перегляду. За його словами, відгуки "від гравців усіх рівнів майстерності" описували джунглерів як надмірно сильних у визначенні результату на початку гри – особливо під час перших взаємодій навколо Rift Scuttler.

Він сказав, що команда хотіла, щоб гравці ліній "насолоджувалися нюансами гри на лініях", не відчуваючи тиску з боку раннього втручання джунглерів. Зміни 2026 року зміщують цей вплив на пізніші етапи, збільшуючи відповідальність у середині та наприкінці гри.

Захист екосистеми кіберспорту під час оновлень

PhRoXz0N зазначив, що кардинальні зміни в ігровому процесі мають значний вплив на змагання. Хоча в оголошенні не йшлося про кіберспорт, він сказав, що Riot "повністю усвідомлює", що зміни в оновленні можуть значно вплинути на результати гравців, інфраструктуру команд та їхні засоби до існування.

Він додав, що команда розробки прагне знайти баланс між розвитком гри та захистом стабільності професійного середовища, особливо під час середини сезону та періоду кваліфікації до чемпіонату світу.

Поряд із цим компанія хоче створити "екосистему контрстратегій", подібну до класичних RTS-ігор, таких як StarCraft. Мета полягає в тому, щоб забезпечити, щоб композиції, орієнтовані на мобільність, бічний тиск або ближній бій, могли скласти значну конкуренцію командам, орієнтованим на командні бої, створюючи макросередовище, в якому "кожна стратегія має свої явні сильні сторони".

Крім того, скорочені таймери відродження та швидші хвилі міньйонів мають на меті створити більш плавний ігровий досвід на початку гри. Ще одна мета полягає у пристосуванні до молодих гравців, які звикли до більш динамічних ігор, таких як VALORANT та мобільні MOBA.

Однак він зазначив, що команда уникала прискорення темпу виключно заради швидкості. Натомість зміни були налаштовані таким чином, щоб "коли ви хочете прискоритися, міньйони вже прибувають", зберігаючи плавність гри для досвідчених гравців.