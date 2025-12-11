Чому TheShy вирішив узяти перерву?

Це вже другий раз, коли корейський топ-лейнер відходить від змагальної сцени – раніше він пропустив увесь сезон 2024 року. У своїй публікації в Weibo гравець підкреслив, що Invictus Gaming залишається для нього домівкою, тому він не покине команду остаточно. TheShy висловив вдячність уболівальникам за підтримку протягом року та зазначив, що був надзвичайно щасливий повернутися до змагань під прапором IG у 2025 році. Попри паузу в професійній діяльності, гравець планує брати участь у благодійних заходах, пише 24 Канал з посиланням на BLIX.GG.

TheShy здобув легендарний статус завдяки своєму надагресивному стилю гри та безстрашності в найважливіших матчах. Кульмінацією його кар'єри стала перемога на чемпіонаті світу 2018 року, де він відіграв ключову роль у тріумфі Invictus Gaming. Той турнір назавжди вписав його ім'я в історію кіберспорту – корейський гравець визначив мету розвитку топ-лейну на наступні роки своїм ризикованим стилем, що приносив величезну віддачу.

Після перемоги на Worlds 2018, головному турнірі року League of Legends, TheShy не зміг повторити такого успіху, хоча і залишався грізним суперником. Він перейшов до Weibo Gaming, де провів два роки. У 2023 році разом із цією командою дійшов до фіналу світового чемпіонату, однак програв T1 з рахунком 0 – 3, нагадує Esports Insider.

У 2025 році гравець повернувся до Invictus Gaming, де знову об'єднався зі своїм колишнім товаришем по команді Сон "Rookie" Йі-джином, з яким вони разом виграли Worlds 2018.

Проте минулий рік виявився складним для клубу. Попри кваліфікацію на чемпіонат світу як четверта команда від регіону LPL, Invictus Gaming не змогла показати очікуваних результатів. Команда вилетіла вже на стадії Play-In, знову програвши T1, що передчасно завершило їхній шлях на турнірі.

Саме після цього невдалого сезону TheShy і прийняв рішення про чергову паузу в кар'єрі. Як довго вона триватиме, неясно.