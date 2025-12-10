Хто увійшов до списків номінантів?

Community Awards традиційно відрізняються від інших категорій HLTV Awards тим, що результати повністю залежать від вибору спільноти. Цього року організатори представили п'ять номінацій, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Перший раунд голосування триватиме з 16 по 23 грудня і дозволить звузити список з 10 претендентів до трьох фіналістів у кожній категорії.

Другий етап стартує 24 грудня та завершиться опівночі 31 грудня.

Взяти участь традиційно можуть лише ті користувачі HLTV, які створили акаунти до публікації цієї інформації.

Талант року

Номінантів у категорії "Талант року" визначили за бальною системою, що враховувала участь у S-tier турнірах. Сюди увійшли не гравці, а коментатори, інтерв'юери, організатори тощо.

За події тривалістю понад два тижні нараховували 2 бали, за інші турніри найвищого рівня – по 1 балу. Через рівну кількість балів у кількох претендентів список розширився до 12 осіб замість запланованих 10.

До нього увійшли Freya Spiers, JustHarry, Hugo Byron, Pimp, SPUNJ, Machine, BanKs, YNk, launders, Scrawny, Mauisnake та stunna.



Категорія "Талант року" / Фото HLTV

Подія року

Для категорії "Подія року" відбирали виключно S-tier турніри з живою аудиторією, виключивши онлайн-змагання та групові етапи. Від кожного організатора дозволили максимум дві події, використовуючи дані Esports Charts про пікові показники глядачів та годин перегляду.

Серед номінантів – IEM Katowice, обидва мейджори PGL, BLAST.tv Austin Major, IEM Cologne, FISSURE Playground 2, BLAST Rivals та StarLadder Budapest Major.

До слова, StarLadder Budapest Major проходить зараз в Угорщині. Організовує його українська компанія NODWIN Gaming. Він триватиме до 14 грудня, зазначає сайт Liquipedia. Наразі на турнірі лишилася лише одна українська команда, NAVI.



Категорія "Подія року" / Фото HLTV

Творець року і стример року

У номінаціях "Творець року" та "Стрімер року" організатори співпрацювали з Stream Hatchet для аналізу даних.

Для творців контенту враховували кількість переглядів, залученість аудиторії та середній час перегляду протягом 2025 року. До списку потрапили 3kliksphilip, Anomaly, bysTaXx, Cachorro1337, dima_aimbots, Murzofix, NadeKing, shoke, Sparkles та Virre CS2.



Категорія "Творець року" / Фото HLTV

Номінантів серед стрімерів відбирали за сукупністю показників ефірного часу, часу перегляду, пікової та середньої кількості глядачів. В обох категоріях розглядали лише тих, хто створював контент переважно про Counter-Strike. До фінальної десятки увійшли українець Вадим "⁠Evelone192⁠" Козаков, Юстинас "⁠jL⁠" Лекавичус (зараз грає за українську NAVI), fl0m, forg1, gAuLeS, imoRR, izak, KRL, ohnePixel та StRoGo.



Категорія "Стример року" / Фото HLTV

Скін року

Найновішою категорією став "Скін року". Редакція HLTV проголосувала за найкращі дизайни серед 41 комьюніті-скіна, доданих до гри цього року.

До фінального списку увійшли AWP | Ice Coaled, AWP | Printstream, FAMAS | Bad Trip, Glock-18 | Shinobu, M4A1-S | Liquidation, M4A4 | Full Throttle, MAC-10 | Cat Fight, MAC-10 | Derailment, MP7 | Smoking Kills та UMP-45 | Late Night Transit.



Категорія "Скін року" / Фото HLTV