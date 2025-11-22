З 24 листопада по 14 грудня 2025 року в Будапешті відбудеться один із найпрестижніших кіберспортивних івентів року – StarLadder Budapest Major 2025 з гри Counter-Strike 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Яким буде формат та розклад StarLadder Budapest Major 2025?

Формат проведення буде класичним для цього типу турнірв.

Спочатку на глядачів очікуватимуть три "групові" стадії, які пройдуть на арені MTK Sportpark, що вміщає близько 2 000 глядачів.

Потому відбудеться плей-оф, матчі якого команди вже гратимуть у стінах MVM Dome, значно більшій арені, розрахованій на приблизно 20 000 глядачів, повідомляє CSGO.com.

Перші три етапи пройдуть за швейцарською системою, де кожна з команд матиме 5 шансів аби отримати 3 перемоги та пройти далі.

Розклад стадій буде наступним:

Відбіркова стадія – з 24 по 27 листопада. З 16 команд далі пройдуть лише 8.

– з 24 по 27 листопада. З 16 команд далі пройдуть лише 8. Стадія претендентів – з 29 листопада по 2 грудня. До 8 команд, які отримали прямі запрошення у цю стадію, приєднаються 8 переможців відбіркового етапу. Далі пройдуть 8 колективів.

– з 29 листопада по 2 грудня. До 8 команд, які отримали прямі запрошення у цю стадію, приєднаються 8 переможців відбіркового етапу. Далі пройдуть 8 колективів. Стадія легенд – з 4 по 7 грудня. Аналогічно попередній, до 8 команд, які отримали запрошення у статусі "легенд" Мейджору, приєднаються 8 переможців стадії претендентів. За підсумками цієї "швейцарки" 8 команд пройдуть у плей-оф.

Плей-оф триватиме з 11 по 14 грудня у форматі BO3 "single elimination", з оновленим гранд-фіналом у форматі BO5.

Які команди поборються за перемогу на StarLadder Budapest Major 2025?

Всього на Мейджорі отримають шанс поборотися за успіх 32 колективи, запрошені у різні стадії змагання.

Серед них для українських вболівальників особливий інтерес становитимуть B8 та fnatic (розпочнуть турнір з відбіркової стадії) та NAVI і Passion UA (стадія претендентів).

Повний склад учасників виглядає наступним чином.

Учасники відбіркового етапу / Скриншот з HLTV

Запрошені до стадії претендентів / Скриншот з HLTV

Запрошені до стадії легенд / Скриншот з HLTV

Чому StarLadder Budapest Major 2025 вартий перегляду?

Окрім того, що "Мейджор" фактично визначає найкращу команду у світі Counter-Strike 2 та власників 500 тисяч доларів призових, будапештський турнір має й інші інтриги.

Зокрема, це перше змагання подібної величини в Угорщині, тож цікаво як все пройде та чи стануть кіберспортивні події такого масштабу регулярними в цій країні.

Окрім того, подія стане першим поверненням у "велику гру" турнірного оператора StarLadder, який довгий час перебував поза CS 2 сценою та востаннє проводив "Мейджор" з цієї дисципліни у 2019 році в Берліні.

Українські фанати кіберспорту як завжди матимуть змогу повболівати за наших гравців, а "хейтери" Олександра "s1mple" Костилєва за Team Vitality та персонально Матьє "zywOo" Ербо, який може нарешті побити рекорд за кількістю нагород MVP.

Отож, StarLadder Budapest Major 2025 точно буде вартим вашого часу та стане справжнім святом кіберспортивного CS.