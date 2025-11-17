Не за горами старт StarLadder Budapest Major 2025 із Counter-Strike 2, де виступить чимало українців. Коли починати вболівати за наших на турнірі, розповість 24 Канал із посиланням на HLTV.

Яким буде розклад першої стадії?

Отож, стартуватиме будапештський "Мейджор" традиційно зі стадії, у якій команди боротимуться за вихід в основну сітку змагань.

Розпочнеться вона 24 листопада одразу з двох поєдинків, серед учасників яких опинився й український колектив B8.

Отож, о 14:00 на шанувальників CS 2 очікуватимуть матчі B8 – M80 та Imperial – Rare Atom. О 16:00 того ж дня на турнірі дебютує Артем "r1nkle" Мороз, який грає у лавах NIP, що зійдуться з NRG.

Слід звернути увагу й на матч fnatic – Red Canids о 17:00, адже перші виступатимуть на турнірі під українським прапором через те, що більшість гравців саме цієї національності у складі.

Повний розклад першого дня змагань / Скриншот з HLTV

Триватиме відбіркова стадія до 27 листопада, а в інші дні матчі починатимуться дещо пізніше – з 16:00 за київським часом.

Коли стартує друга стадія?

Стадія претендентів, в якій розпочнуть свої виступи не байдужі нам NAVI та Passion UA, триватиме з 29 листопада по 2 грудня.

Як і в попередньому раунді, у швейцарській системі 16 команд розділять 8 путівок далі, а матчі розпочинатимуться з таких годин:

перший день (29 листопада) – з 14:00;

другий день (30 листопада) – з 16:00;

третій день (1 грудня) – з 16:00;

четвертий день (2 грудня) – з 16:00.

Третя стадія, плей-оф та фінал?

За такою ж часовою схемою пройде "швейцарка" стадії легенд, що триватиме з 4 по 7 грудня.

Своєю чергою матчі плей-оф, що почнуться з 11 грудня, отримають дещо інший розклад:

перший день (11 грудня) – чвертьфінали 1 та 2 з 18:00;

другий день (12 грудня) – чвертьфінали 3 та 4 з 18:00;

третій день (13 грудня) – півфінали з 18:00.

Після цього на шанувальників Counter-Strike 2 очікуватиме гранд-фінал StarLadder Budapest Major 2025, який можна буде переглянути 14 грудня о 19:00.