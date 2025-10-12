Виглядає так, що на наступному "Мейджорі" з CS 2 легендарна шведська організація Fnatic гратиме під українським прапором, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

Цікаво Team Liquid знайшла нових гравців лише через день після звільнення капітана

Лагідна українізація?

Ще у січні склад Fnatic з "контри" поповнили одразу два українці з Passion UA.

Відтоді один з них змінився іншим, але Родіон "fear" Смик та Дмитро "jumbo" Семера досить вдало виступають за колектив і по цей день. 10 жовтня 2025 року до них приєднався ще один наш співвітчизник та колишній товариш по команді.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

На своїй сторінці у соцмережі X, організація оголосила про орендне підписання до кінця сезону Нікіти "⁠jackasmo⁠" Скиби, який став третім українцем в команді та вже виступав за колектив у якості "стенд-іна" на останньому турнірі..

Завдяки цьому організація отримала етнічну більшість, а отже скоріше за все надалі гратиме під українським прапором.

Цікаво, наразі fnatic перебувають на 21 сходинці світового рейтингу Valve та на 26 місці в рейтингу HTLV, інформує HLTV.

Цікавий прецедент / Скриншот з HTLV

Тріо наших "бійців" доповнюють ультрадосвідчені Фредді "KRIMZ" Йоганссон та Беньямін "blameF" Бремер.

Чому перехід сприйняли негативно?

Одначе, шанувальники організації та кіберспортивного CS 2 загалом, досить негативно сприйняли новину про цей перехід.

Зокрема, оголошення змін у складі назвали "найбільш брутальним дописом року".

Все через те, що Скиба замінив Кая "CYPHER" Вотсона всього за декілька днів після виграшу Fragadelphia Blocktober 2025, який гарантував команді кваліфікацію на "Мейджор", повідомляє Liquipedia.

Хоча б майте пристойність сказати, що ви посадили його на лаву запасних через два дні після того, як він допоміг вам потрапити на "Мейджор",

– написала дівчина Вотсона у відповідь на допис.

Від цього спільноті стало ще більше шкода 22-річного британця, хоча той же Скиба також був частиною командного тріумфу на турнірі.

Будь сильним, друже,

– написав легендарний польський кіберспортсмен pashaBiceps.

Що ж, чи піде така перестановка на користь результатам fnatic покаже лише час.

Ми ж будемо посилено вболівати за новий "український колектив" і сподіватися на краще.