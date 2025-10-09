Що стоїть за цим трансфером?

Team Liquid офіційно представила нових учасників свого складу з Dota 2 сьогодні, 9 жовтня. Ними стали Маркус "Ace" Холгаард та Ерік "tOfu" Енгель, які раніше виступали за команду Gaimin Gladiators. У новому колективі Ace займе позицію офлейнера, а tOfu гратиме на п'ятій позиції підтримки, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Ці зміни стали наслідком відходу двох попередніх гравців:

Спочатку команду покинув офлейнер Йонаш "SabeRLighT-" Волек , який перейшов до складу AVULUS, як пише Bo3.

, який перейшов до складу AVULUS, як пише Bo3. Згодом про завершення своєї десятирічної кар'єри та вихід на пенсію оголосив багаторічний капітан команди Айдин "iNsania" Саркохі.

Прихід Ace та tOfu є знаковою подією, адже з 2022 по 2024 рік їхня колишня команда Gaimin Gladiators вела одне з найяскравіших протистоянь в історії сучасної Dota 2 саме проти Team Liquid. У 2023 році "гладіатори" здобули перемогу над Liquid у фіналах шести великих турнірів, включно з трьома мейджорами. Однак у 2024 році Liquid змогли переломити хід протистояння та здобули довгоочікувану перемогу на The International, піднявши над головою головний трофей гри.

2025 рік видався складним для обох організацій. Team Liquid, попри дві перемоги на LAN-турнірах, не змогла захистити свій титул на The International, а GG, отримавши пряме запрошення на чемпіонат, узагалі там не з'явилися після величезного скандалу всередині організації. Через публічний конфлікт між гравцями та керівництвом, яке стверджує, що команда відмовилась їхати на The International від імені Gaimin Gladiators, скоро почнеться судовий процес на 7,5 мільйона канадських доларів. Цей інцидент призвів до розпаду складу, а гравці вже розбігаються по інших командах.

Оновлений склад Team Liquid негайно дебютував на турнірі FISSURE Universe: Episode 7. Попереду в команди насичений графік, що включає участь у BLAST Slam IV, PGL Wallachia Season 6, BLAST Slam V та DreamLeague Season 27.

Крім того, за словами головного тренера Вільяма "BlitZ" Лі, команда шукає нового наставника після відходу Деміена "kpii" Чока. Тренер натякнув, що цю роль може обійняти iNsania, котрий заявив про наміри зайнятися тренерською діяльністю, хоча офіційних підтверджень поки немає.

