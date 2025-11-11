Що чекає на гравців у цьому дивному кросовері?
Колаборація Dota 2 та Monster Hunter, що триватиме три місяці, пропонує гравцям як безкоштовний, так і платний контент. Основою оновлення стали шість ексклюзивних наборів предметів, натхненних бронею з Monster Hunter, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Valve.
Щоб отримати базові версії цих сетів, гравцям не доведеться витрачати гроші – достатньо буде брати участь у спеціальних "полюваннях на героїв" та збирати матеріали для крафту, подібно до того, як це відбувається в іграх серії Monster Hunter. Кожен набір броні матиме три альтернативні версії, які також можна буде створити самостійно.
Для відстеження прогресу та вивчення історій, пов'язаних з івентом, у гру додадуть спеціальний "Атлас Героїв".
Крім того, у грі з'являться чарівні супутники зі світу Monster Hunter. Гравці зможуть завести собі вихованця Пугі (Poogie), який буде мило проводити час на базі, а також отримати кур'єра Паліко (Palico). Для обох цих компаньйонів також можна буде створювати унікальні скіни.
Короткий тизер кросовера: відео
За що доведеться платити?
Для тих, хто готовий підтримати розробників фінансово, передбачено спеціальний набір "Expedition Pack", пише Esports Insider. Його власники отримають ще більше ексклюзивного контенту. Найцікавішим є можливість перетворити деяких героїв Dota 2 на монстрів. Наприклад, Dragon Knight зможе приміряти на себе вигляд знаменитого Раталоса (Rathalos), а Beastmaster перетвориться на Буллфанго (Bullfango).
Додатково платний набір містить музичну тему з Monster Hunter, сезонну колекцію емодзі-спреїв і набір матеріалів для крафту, що прискорить створення предметів.
Власники "Expedition Pack" також отримають доступ до створення унікальних варіантів наборів для героїв, Пугі та Паліко з ексклюзивними візуальними ефектами.
