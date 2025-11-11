Що чекає на гравців у цьому дивному кросовері?

Колаборація Dota 2 та Monster Hunter, що триватиме три місяці, пропонує гравцям як безкоштовний, так і платний контент. Основою оновлення стали шість ексклюзивних наборів предметів, натхненних бронею з Monster Hunter, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Valve.

Щоб отримати базові версії цих сетів, гравцям не доведеться витрачати гроші – достатньо буде брати участь у спеціальних "полюваннях на героїв" та збирати матеріали для крафту, подібно до того, як це відбувається в іграх серії Monster Hunter. Кожен набір броні матиме три альтернативні версії, які також можна буде створити самостійно.

Для відстеження прогресу та вивчення історій, пов'язаних з івентом, у гру додадуть спеціальний "Атлас Героїв".

Крім того, у грі з'являться чарівні супутники зі світу Monster Hunter. Гравці зможуть завести собі вихованця Пугі (Poogie), який буде мило проводити час на базі, а також отримати кур'єра Паліко (Palico). Для обох цих компаньйонів також можна буде створювати унікальні скіни.

Короткий тизер кросовера: відео

It's open season on the world's most dangerous heroes, and you're just who we need to track them all down. Announcing a massive Monster Hunter crossover in DOTA 2 with new sets, new pets, a new in-game hunt and crafting system, and of course monsters.https://t.co/WYfQXf1GM2 pic.twitter.com/Ld5qtmJQan — DOTA 2 (@DOTA2) November 10, 2025

За що доведеться платити?

Для тих, хто готовий підтримати розробників фінансово, передбачено спеціальний набір "Expedition Pack", пише Esports Insider. Його власники отримають ще більше ексклюзивного контенту. Найцікавішим є можливість перетворити деяких героїв Dota 2 на монстрів. Наприклад, Dragon Knight зможе приміряти на себе вигляд знаменитого Раталоса (Rathalos), а Beastmaster перетвориться на Буллфанго (Bullfango).

Додатково платний набір містить музичну тему з Monster Hunter, сезонну колекцію емодзі-спреїв і набір матеріалів для крафту, що прискорить створення предметів.

Власники "Expedition Pack" також отримають доступ до створення унікальних варіантів наборів для героїв, Пугі та Паліко з ексклюзивними візуальними ефектами.

