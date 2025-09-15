Де проходитиме The International 2026?

Чемпіонат світу з Dota 2, відомий як The International 2026, відбудеться в Шанхаї, Китай. Цю новину повідомив співзасновник Valve Гейб Ньюелл у своєму відеозверненні перед вирішальним матчем TI 2025, що проходив у Гамбурзі, Німеччина. Таким чином, турнір повернеться до Азії після кількох років проведення в Європі. Запланована дата наступної події – серпень 2026 року, що на місяць раніше, ніж цього року, пише 24 Канал.

Це буде друге повернення The International до Шанхаю. Уперше місто приймало чемпіонат у 2019 році. Тоді на TI9 перемогу здобула європейська команда OG, яка стала першим в історії дворазовим чемпіоном, забравши додому приз у розмірі 15,6 мільйона доларів із загального фонду в 34,3 мільйона. Цей турнір запам'ятався фанатам масштабною церемонією відкриття з живим оркестром та виступами в традиційному китайському стилі на Mercedes-Benz Arena, що вміщує 18 тисяч глядачів.

Рішення повернути турнір до Китаю виглядає логічним на тлі відродження місцевої сцени Dota 2. На The International 2025 китайська команда Xtreme Gaming дійшла до ґранд-фіналу, що стало значним досягненням для регіону. Востаннє команда з Китаю, Wings Gaming, вигравала Aegis of Champions ще у 2016 році. Повернення чемпіонату може стати потужним стимулом для розвитку гри в країні, де вона дещо втратила популярність, але все ще має величезну та віддану аудиторію.

Шанхай давно зарекомендував себе як одна з головних кіберспортивних столиць Азії завдяки розвиненій інфраструктурі та досвіду проведення великих міжнародних змагань. Дехто з фанатів сподівався, що наступний TI пройде в Південній Америці, наприклад у Бразилії, але Valve вирішила зробити ставку на перевірений і успішний варіант. Повернення до Шанхаю обіцяє стати справжнім видовищем для шанувальників Dota 2 з усього світу.

Нагадаємо, Team Falcons перемогли на The International 2025, здолавши Xtreme Gaming з рахунком 3:2 та отримавши понад 1,1 мільйона доларів. Це вельми цікаво, бо глядачі ставили саме на Xtreme Gaming, яка показала чудовий старт, не програвши в першому раунді жодної гри. Team Falcons же була на третьому місці.

