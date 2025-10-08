Чому чемпіон The International іде на піку слави?

Team Liquid повідомила новину 7 жовтня 2025 року. Сам Айдін Саркохі пояснив, що досяг головної мети, яку поставив перед собою багато років тому – перемогти на The International. Здобувши титул у 2024 році, він відчув, що його місія виконана. Гравець зазначив, що тепер може спокійно піти на відпочинок, адже весь час і зусилля, вкладені в гру, привели його до бажаного результату. Хоча його офіційні плани на майбутнє невідомі, він висловив бажання після перерви продовжити працювати у сфері Dota 2 як коментатор або тренер, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Шлях iNSaNiA до вершини був довгим і тернистим. Він почав свою кар'єру в Dota 2 у 2015 році, перейшовши з іншої дисципліни, Heroes of Newerth, де він уже був одним із найкращих гравців світу.

Його прорив у Dota 2 відбувся у 2017 році, коли він приєднався до Ninjas in Pyjamas, а згодом до Alliance. Саме з Alliance пов'язаний один із найвідоміших моментів у його кар'єрі – випадковий вибір Gyrocopter на The International 2019 замість його блокування, що стало наслідком помилки з таймером. Цей інцидент вважається одним із найбільших провалів на стадії драфту в історії турніру, пише Liquipedia.

Наприкінці 2019 року iNSaNiA разом зі своєю командою перейшов до Team Liquid, де йому довелося будувати новий склад замість легендарних переможців The International 2017. Під його керівництвом команда стала однією з найсильніших у Західній Європі, хоча великі перемоги довго не давалися. Колектив здобув третє місце на TI 2022, тричі ставав срібним призером мейджор-турнірів у 2023 році та виграв кілька інших змагань, зокрема PGL Wallachia у 2025 році.

Кульмінацією його кар'єри стала перемога на The International 2024, де Team Liquid у гранд-фіналі розгромила Gaimin Gladiators з рахунком 3:0. Ця перемога не лише принесла команді довгоочікуваний Аєґіс, а й зробила iNSaNiA найстаршим гравцем, який коли-небудь вигравав TI, у віці 30 років і 89 днів.

Відхід iNSaNiA залишає в Team Liquid значну прогалину, адже нещодавно команду покинув ще один гравець, Йонаш "SabeRLighT-" Волек.

Наразі у складі залишились Мікке "miCKe" Ву, Міхал "Nisha" Янковскі та Самуель "Boxi" Сван. Очікується, що організація незабаром оголосить про заміну, оскільки попереду нові турніри.

