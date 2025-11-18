Де зараз Natus Vincere на PGL Wallachia Season 6?

Напередодні вирішального поєдинку Natus Vincere перебували за крок від виходу в плей-оф турніру PGL Wallachia Season 6, маючи статистику 2-1 у швейцарській системі. Третій програш – і склад поїхав би додому. Команда здобула впевнену перемогу над GamerLegion з рахунком 2:0 у попередньому матчі, що значно зміцнило її позиції. Вона також зіграла проти BetBoom та Heroic, демонструючи високий рівень підготовки та готовність боротися за найвищі місця. Для гарантованого проходу в наступну стадію змагань українському клубу було достатньо перемогти всього в одному матчі, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Наступним суперником української команди стала MOUZ, яка також підійшла до цього протистояння з результатом 2-1, зазначає офіційний сайт Natus Vincere. Європейський колектив розпочав турнір з перемоги над Roar, після чого поступився Team Spirit, а в третьому раунді у напруженій боротьбі здолав Xtreme Gaming з рахунком 2:1.

Варто зазначити, що перед початком сезону MOUZ майже повністю оновили свій склад, до якого увійшли такі гравці, як Crystallis, MidOne, BOOM, yamich та Seleri. Цей фактор зробив їх непередбачуваним і небезпечним супротивником.​

Матч пройшов у форматі "best of 3" 18 листопада о 10 ранку. Перемога в цій зустрічі дозволила б вийти у плей-оф і уникнути додаткового тиску в останньому раунді групового етапу. Однак NAVI не вдалося перемогти суперника. Ця поразка означає, що саме MOUZ забезпечили собі місце у наступній стадії турніру. Проте для NAVI боротьба ще не закінчена.

Що далі?

Тепер статистика NAVI у груповій стадії становить 2-2. Це не вибиває команду з турніру, але ставить її в умови, де права на помилку більше немає – це останній шанс.

Попереду на Natus Vincere чекає вирішальний матч проти іншої команди з аналогічним рахунком. Назва команди поки невідома.

Переможець цієї зустрічі отримає останню путівку у плей-оф PGL Wallachia Season 6, а той, хто програє, залишить змагання.

Таким чином, доля NAVI на турнірі залежить від результату однієї-єдиної гри, що створює максимальну напругу як для гравців, так і для їхніх шанувальників.