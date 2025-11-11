Яким був шлях команди до розпуску?

Склад NAVI з Apex Legends, про який іде мова, був сформований у березні поточного року. До нього увійшли визнані зірки дисципліни та чинні чемпіони світу, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

В складі команди спочатку були:

Хосе "Uxako" Льоса.

Філіпе "Hiarka" Моргадо.

Кілліан "zhidan" Брун.

Уже в травні до команди приєднався ще один сильний гравець, Антон "Slab" Еклунд, що доповнило ростер.

Роль тренера зайняв Франциско "Esteves33" Естевес.

Протягом року колектив демонстрував високі результати. Одним із головних досягнень стало срібло на престижному турнірі ALGS: 2025 Split 1 Pro League для регіону EMEA. Крім того, команда брала участь у всіх LAN-турнірах сезону, що свідчить про її стабільність та високий рівень гри.

Кульмінацією успішного сезону стало здобуття слота на майбутній чемпіонат світу ALGS: 2026 Championship. Цей турнір запланований на січень і пройде в Японії. Команда, судячи з усього, ще візьме в ньому участь, але після цього більше не збиратиметься.

Попри всі досягнення, клуб та гравці дійшли спільної згоди не продовжувати співпрацю. Організація подякувала гравцям за яскравий сезон та побажала їм успіхів на майбутньому чемпіонаті, де вони ще виступатимуть разом.

Причини розпуску складу не називають.

Що далі?

Водночас Natus Vincere не виключає свого повернення до дисципліни в майбутньому. Організація може зібрати новий склад через певний час, щоб спробувати свої сили знову.

Це не перші звільнення

Нагадаємо, NAVI останнім часом проводила чимало реорганізацій серед свої дисциплін і команд. Так, вона розформувала свою команду з Call of Duty: Warzone, звільнивши трьох австралійських гравців у вересні. На той час це стало четвертим таким прощанням за три останні місяці. До того розігнали склад з Tekken також у вересні, команду з PUBG Mobile у липні, а маісяцем раніше попрощалися з основним складом з Dota 2, замінивши його гравцями з NAVI Junior.

Що таке Apex Legends?

Apex Legends – це безкоштовний багатокористувацький шутер у жанрі "королівської битви", розроблений компанією Respawn Entertainment і виданий Electronic Arts. Гра була випущена 4 лютого 2019 року для Microsoft Windows, PlayStation 4 та Xbox One і швидко здобула популярність завдяки динамічному ігровому процесу та унікальним персонажам.​

Основний режим гри – це класична "королівська битва", де 60 гравців (у командах по двоє або троє) висаджуються на велику карту. Мета – лишитися останнім загоном, що вижив. Після приземлення гравці шукають зброю, броню, аптечки та інше спорядження, яке випадково розподілене по карті. З часом ігрова зона поступово звужується, що змушує команди рухатися та вступати в бій одна з одною.​​

Події гри розгортаються у всесвіті Titanfall, на планетах Зовнішніх земель, де проходять жорстокі змагання під назвою "Ігри Apex". Історія світу та персонажів розкривається через сезонні оновлення, анімаційні короткометражки, комікси та внутрішньоігрові події. Це дозволяє гравцям глибше зануритися у всесвіт Apex Legends і дізнатися більше про мотивацію кожного героя.​

