Як вдалося здолати суперника?

Матч проходив у традиційному форматі "best-of-three". Перша карта, Overpass, завершилася на користь The MongolZ з рахунком 16:14, попри те, що Passion UA змогли нав'язати боротьбу і перевести гру в овертайм. На той момент монгольська команда, що зараз посідає 5-те місце у світовому рейтингу, виправдовувала свій статус фаворита проти українців, які перебувають на 31-й сходинці, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Проте вже на наступних двох картах український колектив продемонстрував характер. На карті Inferno, яку вибрали The MongolZ, гравці Passion UA показали сильну та агресивну атаку в другій половині гри та змогли вирвати перемогу з рахунком 13:11.

Вирішальна битва розгорнулася на карті Nuke, де українці знову виявилися сильнішими з аналогічним рахунком 13:11, завершивши всю серію з результатом 2:1 на свою користь.

Ключову роль у перемозі відіграв гравець hallzerk, чия агресивна гра та висока результативність дозволили команді переломити хід зустрічі. Він і став найкращим гравцем матчу.

Ця перемога стала першою для Passion UA на турнірі. Тепер команда продовжить свій шлях у верхній сітці, а The MongolZ опустилися в нижню, де боротимуться за право лишитись на змаганні, пише EGW.

Нагадаємо, The MongolZ протягом кількох тижнів перебувала на вершині рейтингу команд HLTV, посунувши звідти команду Vitality, яка до того утримувала першість протягом багатьох місяців. Ця команда протягом останнього року показала чудову гру і є дуже сильним суперником, що лише додає ваги цій перемозі Passion UA.

Сама ж Passion UA сьогодні майже повністю складається з іноземних гравців, як зазначено на сторінці Liquipedia. У команді лишився лише один українець – Владислав "⁠Kvem⁠" Король.

Інші місця в команді займають:

Джонні "⁠JT⁠" Теодосіу з ПАР.

Хокон "⁠hallzerk⁠" Ф'єрлі з Норвегії.

Майкл "⁠Grim⁠" Вінс зі США, який до того встиг засвітитися в Team Liquid.

Нік "⁠nicx⁠" Лі зі США.

BLAST Rivals 2025 Season 2 проходить з 12 по 16 листопада, а його загальний призовий фонд становить 350 000 доларів.

