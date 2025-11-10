Змагання розпочнуться 12 листопада і триватимуть до 16 листопада 2025 року на майданчику AsiaWorld-Expo у Гонконгу. Це перший великомасштабний LAN-турнір серії BLAST Premier, що пройде у цьому регіоні. Ця подія має велике значення для розвитку кіберспорту в Азії, пише 24 Канал.

Дивіться також Найкращий у 16 років: підліток отримав найвищий рейтинг у Counter-Strike 2

Призовий фонд

Призовий фонд у розмірі 350 тисяч доларів США розподіляється між вісьмома учасниками як винагорода за виступи та досягнення в турнірі:

Команда-чемпіон, за даними Liquipedia, отримає найбільший куш у 125 тисяч доларів, а також два токени програми Frequent Flyers, які дають їм доступ до спеціальних запрошень на майбутні турніри.

Другому місцю дістанеться 75 тисяч доларів.

40 тисяч доларів заплановані для команд, які займуть третє та четверте місця.

П'яте та шосте місця отримають по 25 тисяч доларів, а сьома та восьма команди поїдуть додому з 10 000 доларів у кишенях.

Команди та розподіл груп

Усі команди вже розділені на 2 групи, по 4 колективи у кожній:

До групи A увійшли Team Falcons, The MongolZ, українська Passion UA та Team Spirit.

та Team Spirit. Група B об'єднує Team Vitality, FURIA Esports, paiN Gaming та TYLOO.

Цей склад представляє справді глобальну конкуренцію. The MongolZ, монгольський колектив, ще донедавна займав перше місце у рейтингу команд HLTV, хоча сьогодні опустився на 4 сходинку. Але він досі перебуває на першій позиції у світовому рейтингу Valve, як показує EGW. Це дуже сильна команда, яку буде важко здолати. Серед учасників турніру The MongolZ – один із головних претендентів на перемогу.

Французька Team Vitality, представлена легендарним ZywOo та досвідченим ropz, також розглядається як серйозний претендент на першість на BLAST Rivals Fall 2025.

Українська команда Passion UA сьогодні має лише одного українця у складі – Владислава "Kvem" Короля. Крім нього, до колективу входять норвежець, двоє американців та двоє громадян Південно-Африканської Республіки.

*На правах реклами

Які прогнози на переможця?

За інформацією експертів Favbet, наразі найбільші шанси перемогти у турнірі є у Team Vitality – команда має коефіцієнт 2.40.

На другому місці, як вважають аналітики, може опинитися Team Falcons – коефіцієнт колективу зараз складає 3.50. Українська Passion UA, на жаль, перебуває в кінці списку з коефіцієнтом 100.00, який вона розділила з командою TYLOO.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Формат змагань та розклад матчів

Турнір матиме класичний формат. Групова стадія розділена на два блоки з подвійною елімінацією. Всі матчі в групах грають у форматі best-of-three, тобто переносяться на три карти, у якій команді потрібно перемогти на двох. Три команди з кожної групи отримають путівку до плей-оф, а четверта вибуває з турніру.

12 листопада відбудеться зустріч The MongolZ проти Passion UA, яка стане офіційним стартом турніру. Згодом почнеться епічна битва між Team Spirit і Team Falcons. За ними слідують FURIA проти paiN Gaming, а під кінець Team Vitality зіграє з TYLOO.

Протягом наступних днів групова стадія продовжиться з іншими матчами, визначаючи фіналістів кожної групи. Плей-оф почнеться 14 листопада. Варто зазначити, що лише матчі гранд-фіналу будуть грати за системою Bo5.

Очікування та контекст сезону

BLAST Rivals Fall 2025 є однією з останніх великих подій перед зимовою перервою в професійному Counter-Strike 2, що робить її критично важливою для команд, які хочуть завершити рік на піку своєї форми. Це змагання, результати яких матимуть безпосередній вплив на світові рейтинги команд і можуть суттєво позначитися на їхніх шансах на включення до складу наступних великих турнірів.