Що відомо про нового рекордсмена?

Мова йде про Ліама "MaiL09" Тюгеля, 16-річного гравця в Counter-Strike 2, якому вдалося досягти найвищого рейтингу ELO за всю історію існування платформи FACEIT. Це досягнення ставить його в один ряд із легендами кіберспорту, хоча його професійна кар'єра фактично тільки починається, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Що таке FACEIT?

FACEIT – це міжнародна кіберспортивна платформа, створена у Лондоні у 2012 році, призначена для організації змагальних ігор, турнірів і ліг у багатьох популярних дисциплінах, таких як Counter-Strike 2, League of Legends, Dota 2, Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege та інших.​

FACEIT, як одна з провідних сторонніх платформ для змагальних ігор, забезпечує гравцям:

Самостійний вибір супротивників для матчів поза звичайним ігровим рейтингом Valve.​

Можливість брати участь у змаганнях, турнірах різного формату – від аматорського рівня до професійної ліги Pro League.​

Створення та розвиток власної кіберспортивної команди, спільноти, або бізнес-сторінки для проведення автономних турнірів.​

Що таке ELO?

Рейтинг ELO є ключовим показником майстерності гравця. Це цифровий показник, який відображає на платформі рівень умінь у грі, базуючись на результатах у змагальних матчах. Система ELO на FACEIT є математичною моделлю, яка оцінює відносну силу гравців, подібно до того, як це робиться у шахах або інших стратегічних іграх.​

Як працює рейтинг ELO:

Початковий ELO гравця встановлюється після реєстрації та проходження калібрувальних ігор.​

Після кожного матчу ELO змінюється залежно від перемоги або поразки, а також від сили суперників.​

Як правило, за перемогу гравець отримує приблизно +20 – 30 пунктів, а за поразку – втрачає таку ж кількість.​

Вища різниця у силі команд впливає на кількість отриманих або втрачених очок: перемога над сильнішою командою приносить більше ELO, поразка від слабшої – більші втрати.​

Досягнення певного порогу ELO дозволяє перейти на новий рівень, а топ-1000 гравців у кожному регіоні отримують статус Challenger.​

Для чого ж потрібен рейтинг ELO? Він вказує на реальний ігровий рівень гравця, забезпечує чесний підбір суперників, дозволяє відслідковувати прогрес і досягати нових кіберспортивних цілей, а також є основою для участі у професійних та регіональних турнірах на платформі.​

Підкорення вершини рейтингу в настільки юному віці свідчить про винятковий талант і наполегливість.​ Високий рейтинг на платформі відкриває двері до професійних команд та великих турнірів. Досягнення Тюгеля привернуло увагу не тільки звичайних гравців, але й аналітиків та провідних кіберспортивних організацій світу. Його здатність демонструвати стабільно високий рівень гри проти досвідчених опонентів вражає.

Попередні рекордсмени ELO на FACEIT були вже відомими професіоналами, що робить успіх 16-річного початківця ще більш феноменальним.

Поки що невідомо, чи отримував Ліам Тюгель пропозиції від великих команд, але після такого гучного рекорду це лише питання часу. Його історія є яскравим прикладом того, як молоді таланти можуть змінювати ландшафт сучасного кіберспорту.

