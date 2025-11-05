Чому ця зміна є настільки важливою для сцени?

Розробники Counter-Strike 2 офіційно підтвердили, що відтепер вирішальні матчі на Major-турнірах відбуватимуться у форматі "best-of-five" (Bo5), тобто до трьох перемог однієї з команд. Це нововведення стане першою значною зміною у форматі плей-оф мейджорів з моменту їхнього заснування у 2013 році, коли відбувся перший такий чемпіонат DreamHack Winter. До цього моменту всі 24 фінали в історії CS:GO та CS2 проходили у форматі "best-of-three" (до двох перемог), пише 24 Канал з посиланням на Dust 2.

Рішення Valve стало відповіддю на численні прохання з боку спільноти гравців, аналітиків та звичайних уболівальників. Багато хто вважав, що формат Bo3 є менш виснажливим і показовим у порівнянні з іншими великими турнірами, як-от IEM Cologne чи деякі змагання від PGL, де фінали до трьох перемог давно стали нормою.

Дискусії особливо загострилися після кількох видовищних протистоянь на п'ятьох картах, що відбулися цього року. Наприклад, нещодавній ґранд-фінал PGL Masters Bucharest, де команда Aurora у напруженій боротьбі на п'яти мапах здолала Legacy, продемонстрував увесь драматичний потенціал довготривалих серій.

Крім того, перехід Counter-Strike 2 на систему MR12 (12 раундів за половину замість 15) зробив окремі матчі коротшими, що лише посилило аргументи на користь довших фіналів. Спільнота вважає, що саме формат Bo5 дозволяє командам найкраще продемонструвати свою стійкість, тактичну гнучкість та глибину, що є критично важливим для визначення справжнього чемпіона світу.

Коли відбудуться зміни?

Першим турніром, де буде застосовано новий формат, стане StarLadder Budapest Major 2025, який розпочнеться 24 листопада. Цей чемпіонат стане першим мейджором в історії, що відбудеться в Угорщині.

Команди вже готуються до змагань, які тепер увінчаються ще більш масштабним та видовищним гранд-фіналом.​​

Що відомо про StarLadder Budapest Major 2025?

StarLadder Budapest Major 2025 – це четвертий мейджор-турнір з Counter-Strike 2, організований українським турнірним оператором StarLadder. Він пройде з 24 листопада по 14 грудня 2025 року в Будапешті, Угорщина, згідно з даними Liquipedia.

У турнірі візьмуть участь 32 найкращі команди світу, які змагатимуться за загальний призовий фонд у розмірі 1 250 000 доларів США. Чемпіон отримає головний приз – 500 000 доларів.

Мейджор буде розділений на чотири етапи: три групові стадії за швейцарською системою та фінальний етап плей-оф.​

Stage 1 (24 – 27 листопада): 16 команд грають за швейцарською системою. 8 найкращих команд проходять до другого етапу, а 8 найгірших – вибувають.​

Stage 2 (29 листопада – 2 грудня): 8 команд, що пройшли з першого етапу, приєднуються до 8 команд, які отримали пряме запрошення. Знову 8 найкращих проходять далі, 8 – вибувають.​

Stage 3 (4 – 7 грудня): 8 команд з другого етапу та 8 нових команд змагаються за 8 місць у плей-оф.​

Playoffs (11 – 14 грудня): 8 найкращих команд турніру грають у сітці Single-Elimination до визначення чемпіона.​

Українці серед учасників

Вперше за майже 10 років на мейджор пройшли одразу три українські організації. Усі учасники були визначені за рейтингом Valve 6 жовтня.​

Natus Vincere (NAVI). Розпочнуть виступ з другої стадії (Stage 2).​

B8. Розпочнуть виступ з першої стадії (Stage 1).​ Для неї вже відомий перший суперник – команда M80 зі США.

Passion UA. Розпочнуть виступ з другої стадії (Stage 2).​

