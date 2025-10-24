24 Канал вирішив уявити, хто міг би увійти до символічної збірної України з Counter-Strike. Ми склали власну версію "золотої п'ятірки" гравців на основі їхніх досягнень, статистики та впливу на кіберспорт.

Хто смикав би за ниточки?

Кожна хороша команда починається з наставника. І тут вибір видається нам безальтернативним, адже при всій повазі до Михайла "kane" Благіна чи Сергія "lmbt" Бежанова, саме Андрій "B1ad3" Городенський є не лише найкращим українським тренером в CS, а й, цілком можливо, взагалі в історії цієї дисципліни.

Його послужний список говорить сам за себе. На тренерській ниві B1ad3 виграв 25 трофеїв S-tier (найвищого) рівня, включно з двома "Мейджорами" – PGL Major Stockholm 2021 та PGL Major Copenhagen 2024, повідомляє Liquipedia.

За неймовірні результати Городенський двічі визнавався найкращим тренером за версією HLTV Awards у 2022 та 2024 році, а також тріумфував у цій категорії на Esports Awards 2022.

Отож, саме він би став на чолі зіркового "козацького" складу.

Хто керував би безпосередньо на сервері?

Капітаном цієї команди також могла б стати лише одна людина. Йдеться, звісно, про Данила Тесленка, більш відомого як Zeus.

Харизма та лідерські якості Тесленка ніколи не були під питанням, адже він неодмінно приводив до успіху кожен свій колектив. За 17 років професійних виступів кіберспортсмен тріумфував більш як на 60 турнірах, включно з кількома "Мейджорами", інформує Esports Charts.

При цьому Zeus напрочуд рідко просідав у індивідуальній грі, залишаючись прекрасним стрільцем навіть на "заході" своєї кар'єри.

Визнаний одним із найкращих IGL всіх часів, він би вів у бій нашу "дрім-тім" з азартом та приколами, притаманними його персоні.

Кому довірити AWP?

Ігор "w0nderful" Жданов, звісно, міг би потрапити в запас цієї команди. Але всі ми розуміємо, що місце снайпера в збірній усіх часів надійно "зацементовано" Олександром "s1mple" Костилєвим.

Нехай найкращі роки GOAT залишив позаду та зараз вдовольняється рекордною зарплатнею у BC.Game, на своєму піку він творив страшні речі.

Найвищий рейтинг усіх часів, домінування в усіх метах гри, найкращий гравець 2018, 2021 та 2022 років за версією HLTV, найбільша кількість звань MVP в історії CS:GO – список досягнень та нагород Сашка можна продовжувати дуже довго.

Однак краще за них завжди говорила його гра та ті магічні моменти неперевершеної майстерності, які він дарував своїм шанувальникам.

Ідеальний воїн?

Часто роль супортів, чи то пак гравців підтримки, недооцінюється у командних відеоіграх. Однак ті, хто розбирається в Counter-Strike, розуміють, що хороший супорт – половина перемоги.

Одним із найкращих гравців у цій ролі був Іоанн "edward" Сухарєв, яким досі лякають маленьких шанувальників CS у Швеції після його видатного пістолетного раунду ще у сиві часи 1.6.

Одначе "Pistol King" не лише напрочуд вправно стріляв із пістолетів та іншої зброї, але й завжди був одним із найрозумніших гравців на сервері.

Це робило його непереможним у "клатчах", а вміння вчасно допомогти тіммейтам перетяжкою чи потрібною гранатою – незамінним у будь-якому колективі.

Найрозумніший гравець?

Коли йдеться про ігровий інтелект, то можна говорити про те, що Сухарєв був одним із найкращих. Але абсолютна першість у цьому плані – у легендарного снайпера Єгора "markeloff" Маркелова.

Мабуть, ніхто так не відчував гру, як цей ветеран кіберспортивного Counter-Strike, який свого часу створив революцію у тактиці застосування снайперів завдяки унікальній агресивній манері гри. За це його визнали найкращим гравцем у світі у 2011 році, повідомляє Liquipedia.

Саме через його вміння читати суперників та правильно підбирати позицію ми вважаємо, що він зміг би виступати на позиції "луркера" та другого снайпера у нашій збірній.

Найкращий опорник та хедшот-машина?

Валерій "b1t" Ваховський має попереду ще добрих років з 10 кар'єри, але вже є одним із найуспішніших українських кіберспортсменів в історії.

За даними Esports Earnings, 22-річний ріфлер NAVI за 6 років професійних виступів лише призовими заробив 1 мільйон 458 тисяч 357 доларів.

Така сума не впала з неба, а є підтвердженням того, що Ваховський наразі є одним із найкращих стрільців у Counter-Strike та абсолютною надією українського кіберспорту.