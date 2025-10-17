Після кількох провальних турнірів поспіль та загалом невпевнених виступів Natus Vincere у 2025 році виникає відчуття, що нинішній склад більше не демонструє тієї гри, яка колись зробила організацію гегемонами у світі Counter-Strike. Якщо настав час для змін, то у якому напрямку рухатись? 24 Канал пропонує розглянути два можливих сценарії, які допомогли б NAVI повернутися на вершину.

Ставка на ідентичність?

Ідеєю, яка звучить все частіше, є повернення до повністю українського ростера.

Такий крок допоміг би відновити дух NAVI часів легендарних Zeus, Edward та ceh9.

Серед очевидних переваг є спільна мова та ментальність, що можуть допомогти усунути дрібні непорозуміння, які часто вирішують долю матчів та клатчів. Окрім того, це може означати посилення підтримки від українських фанатів: вони традиційно найбільше вболівають за моноетнічні команди, адже ті представляють цілу країну.

Кого ж міняти? Перехід до такої схеми був би доволі болісним. Команді довелося б відмовитися від послуг одразу трьох гравців – Алексі "Aleksib" Віролайнена, Івана "iM" Міхая та останнього новачка Дріна "makazze" Шакірі.

Для заповнення місця в колективі NAVI потрібно було б "зарейдити" одразу кілька команд. Зокрема, гарним доповненням до B1t та w0nderful, на нашу думку, стали б колишній гравець академії NAVI Junior Денис "dem0n" Мірошниченко (рейтинг 1.20, за даними HLTV) з FUT та Давід "Dawy" Бібік з Inner Circle (рейтинг 1.17, за даними HLTV).

Найважче в цьому сценарії було б знайти нового IGL. На думку редакції, гарною кандидатурою на цю позицію міг би бути Віктор "sdy" Оруджев з ENCE, який свого часу вже виступав за "народжених перемагати", як інформує Liquipedia.

Досвід Віктора на кіберспортивній арені дозволив би геніальному тренеру NAVI Андрію Городенському зліпити з нього ідеального капітана, який чітко виконував би настанови "мастермайнда" світу CS, але водночас міг би вигадати щось незвичне безпосередньо на сервері.

Також можна було б розглянути Андрія "npl" Кухарського з іншої української організації B8, якого вже зараз багато хто вважає найперспективнішим молодим капітаном.

Мінуси цього підходу: відсутність стабільного досвіду на tier-1 сцені у 18-річних Мірошниченка та Бібіка, а отже, ризик того, що NAVI тимчасово ще більше втратять позиції у світовому рейтингу.

Проте з огляду на необхідність перезавантаження такий варіант виглядає найсміливішим і, можливо, найбільш щирим для організації.

Подальший вектор на захід?

Альтернатива – залишитись у рамках міжнародного складу. Серед переваг такого сценарію – можливість швидкого підсилення досвідченими гравцями та збереження курсу бренду на західну аудиторію.

Також за таких умов відбудеться менше змін, адже можна дати ще один шанс проявити себе Дріну Шакірі. Водночас абсолютно необхідною виглядає перестановка на "капітанському містку".

Ідеальним кандидатом на місце Алексі Віролайнена нам видається 23-річний досвідчений польський IGL Каміль "siuhy" Шкарадек з Team Liquid. Хоча зараз Каміль дещо просів у індивідуальному плані, перехід до NAVI може стати стимулом повернутися в часи, коли він був фактично найкращим капітаном у світі Counter-Strike саме за вогневою міццю, якої вельми часто не вистачає Aleksib.

Якщо ж відроджувати потенціал siuhy виглядатиме надто марудною справою, можна також розглянути варіанти зі ще молодшими, але дуже перспективними капітанами. Зокрема, реалістичним виглядає повернення косовара Аулона "Krabeni" Фазлії, який перейшов до FUT після продажу складу NAVI Junior, або ж кандидатура данця Крістофера "Chr1zN" Сторгаарда з OG.

Складнішим є питання потенційної заміни Івана Міхая. Тут виглядає так, що якщо вже йти на цей крок, то українській організації доведеться доволі сильно "брязнути гаманцем". Ідеальним сценарієм видається придбання Давіда "frozen" Чернянського з FaZe або ж фіна Джимі "Jimpphat" Сало з MOUZ, саме лише прізвище якого спонукає до переходу в українську організацію.

Ці трансфери не були б легкою прогулянкою в плані переговорів, адже, за даними Esports Transfers, гравців оцінюють у 2,1 мільйона доларів та 265 тисяч доларів відповідно. Але такі угоди точно показали б серйозність намірів NAVI повернутися на Олімп кіберспортивного CS 2.