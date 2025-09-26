28 вересня розпочнеться Stage 1 масштабного турніру з Counter-Strike 2 від ESL, де два українські колективи будуть боротися за участь в основній стадії змагань, повідомляє 24 Канал із посиланням на HLTV.

Цікаво П'ятірка з CS 2 тепер повна: за FAVBET Team виступатиме s4ltovsk1yy

Який формат першої стадії?

16 команд-претенденток зіткнуться між собою у швейцарській системі, де у кожної буде по 2 права на помилку.

Учасники першої стадії / Скриншот з HLTV

Всі матчі пройдуть у форматі Bo3 (3 мапи до 2 перемог).

Вже 2 жовтня 2025 року ми дізнаємось 8 команд, які впродовж стадії наберуть по 3 перемоги та завоюють путівку в основний етап ESL Pro League Season 22.

Хто представлятиме Україну?

Цьогорічна перша стадія матиме особливу цікавість для українських шанувальників Counter-Strike 2.

За вихід в основну сітку змагатимуться одразу два наші моноетнічні колективи.

Першими є B8 Esports, які уже заявляли про себе на Tier-1 сцені та потрапили у кваліфікацію через ECL S49 Europe.

У складі команди виділяються досвідчені Даниїл "headtr1ck" Валітов та Андрій "npl" Кухарський, на яких і ляже основна відповідальність за виступ команди.

Другим колективом є Inner Circle, які пробилися в першу стадію через Closed Qualifier EU ще під тегом TNL, зазначає Liquipedia.

Для них Stage 1 стане не лише першим реальним шансом випробувати свої сили проти топових суперників, а й дебютом у лавах європейської організації Inner Circle, яка викупила цей амбітний склад з CS 2 напередодні, повідомляє HLTV.

Колектив представлять:

Дмитро "nifee" Тедіашвілі;

Артем "Flierax" Хіора;

Артем "cairne" Мушинський;

Давід "Dawy" Бібік;

Віктор "onic" Бабій.

*На правах реклами

Додаткова інтрига для фанатів кіберспорту

Слідкувати за успіхами українських колективів та інших улюблених команд можна з додатковою інтригою. FAVBET пропонує спробувати вгадати 8 організацій, що пройдуть в основну стадію або й взагалі переможців ESL Pro League Season 22.

Нова акція під назвою "Осінній клатч сезон" триватиме з 25 вересня по 9 листопада 2025 року у три етапи та дасть змогу поборотися за призовий фонд у 1 мільйон гривень.

Перший етап, де розіграють 300 тисяч гривень, триватиме до 12 жовтня. Кожна виграшна ставка від 300 гривень на кіберспортивні події протягом цього періоду принесе 1 ігровий бал. Чим більше балів зароблено, тим вище місце у рейтинговій таблиці та більше шансів на крутий приз.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Коли дивитися дебютні матчі українців?

Перший раунд зустріне нас поєдинком B8 проти бразильців з Legacy. Матч відбудеться 28 вересня о 16:30 за київським часом та буде сутичкою рівних колективів, у якій лише наполегливість та удача визначать долю залікового балу.

Своєю чергою Inner Circle буде дещо складніше, адже їхніми першими опонентами стануть французи з 3DMAX, які не так давно вибили NAVI з EWC 2025.

Поєдинок цих суперників стартуватиме у той же день, але дещо раніше – о 14:00 за київським часом.

Переглянути обидві події можна буде на Twitch, YouTube та Megogo на каналах студії Maincast.

Отож, ESL Pro League Season 22 Stage 1 стане ареною, де амбіції молодих українських команд зіткнуться з реальністю. Якщо B8 та Inner Circle зможуть витримати стартові випробування, вони матимуть шанс залишити слід в історії змагального Counter-Strike 2.