Ростер NAVI Junior був панівною силою на Tier 3 сцені, але прийшов час рухатися далі, повідомляє 24 Канал.

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Старі NAVI Junior запалюватимуть під новою назвою?

На початку липня стало відомо, що "народжені перемагати" виставили на продаж команду NAVI Junior з CS2.

Колектив демонстрував класні результати, але обмеження екосистеми CS не дозволили б команді академії далі розвиватися під тегом NAVI.

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Вже за місяць перспективний ростер знайшов для себе новий дім, адже їх придбала амбітна FUT.

Цікаво, що турецька організація ввійшла на змагальну сцену CS2 лише в травні, з повністю франкомовним складом, який відтоді встиг зіграти лише 3 офіційні матчі (які зарахувались на HTLV – ред.).

З попереднього колективу FUT залишили лише одного "бійця", досвідченого француза Кевіна Раб'є, більш відомого як misutaaa.

Тож тепер склад FUT з Counter-Strike 2 виглядає наступним чином:

Кевін "misutaaa" Раб'є

Дмитро "dem0n" Мірошниченко

Микита "cmtry" Самольотов

Дзюгас "dziugss" Степонавічюс

Аулон "Krabeni" Фазлія

Тренер: Андраш "coolio" Ферчак.

Точна сума угоди невідома, але експерти припускають, що покупка могла обійтися турецькій організації від 700 тисяч до 1 мільйона доларів.