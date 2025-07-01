Чому продають NAVI Junior

Поточний склад NAVI Junior CS2, сформований 20 травня 2024 року під керівництвом тренера coolio, швидко зарекомендував себе як найкраща академічна команда в історії. Протягом року гравці активно тренувались, здобувши численні перемоги на турнірах Tier 2 та стабільно обіграючи команди рівня RMR. Вони також посіли місце у топ-30 світового рейтингу Valve та піднялися до 27-го місця у рейтингу Valve Regional Standings (VRS). Серед їхніх здобутків — перемоги на YaLLa Compass, першій європейській серії Thunderpick World Championship, а також дві перемоги у CCT Season 3 European Series, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

Дивіться також NAVI розпустила основний склад з Dota 2 після численних невдач і програшів: що буде далі

Попри ці фантастичні результати, обмеження екосистеми CS не дозволяють академічній команді далі розвиватися під тегом NAVI. Саме тому NAVI приймає пропозиції щодо купівлі майже повного складу NAVI Junior, який включає чотирьох гравців, тренера та рейтинг, що дає право на запрошення до Major-турнірів.

На продаж виставлено таких гравців:

Дмитро "dem0n" Мірошниченко.

Микита "cmtry" Самольотов.

Дзюгас "dziugss" Степонавічюс.

Аулон "Krabeni" Фазлія.

Тренер Андраш "coolio" Ферчак.

Це також означає підвищення Дріна "Makazze" Шакірі до основного складу. 18-річний гравець вважається одним із найперспективніших талантів у грі, демонструючи виняткові виступи за NAVI Junior протягом минулого року. Його середній рейтинг за останні три місяці склав 1.24.

NAVI поки що не розкрила, кого саме Makazze замінить у стартовому складі. Проте, згідно з непідтвердженими чутками, Міхай "iM" Іван та Юстінас "jL" Лекавічюс можуть залишити команду. Дебют Makazze в основному ростері очікується на турнірі IEM Cologne, який пройде з 23 липня по 3 серпня 2025 року. Команда гратиме під керівництвом Андрія "B1ad3" Городенського.

Рішення про залучення Makazze зумовлене не тільки його індивідуальними результатами, а й невдалим сезоном для основного складу NAVI. Команда, що стала переможцем Major у Копенгагені, мала труднощі з просуванням у турнірах та не змогла підтримувати високу стабільність, яку демонструвала минулого року. Після вильоту з Austin Major, B1ad3 та Алексі "Aleksib" Віролайнен натякали на неминучі зміни перед початком другої половини сезону.

Майбутнє академічної програми NAVI

Попри продаж поточного академічного складу, NAVI вже оголосила про плани щодо набору нового ростеру NAVI Junior з CS2. Це свідчить про продовження розвитку молодих талантів під егідою клубу.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!