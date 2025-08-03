IEM Cologne 2025 визначить тріумфатора вже сьогодні, 3 серпня о 18:00 за київським часом в поєдинку між Spirit та MOUZ. Останні вибили з турніру фаворитів з Team Vitality, скінчивши їхню неймовірну серію, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
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Кінець ери Vitality?
До півфінального поєдинку IEM Cologne 2025, MOUZ впродовж року сім разів зустрічалися зі своїми заклятими суперниками з Vitality та кожного разу покидали сервер у статусі переможених.
Одначе, цього разу, фортуна була на боці "мишок", які змели зі свого шляху грізних підопічних Дена "apEX" Мадесклера та позбавили їх можливості захистити свій титул IEM Cologne.
Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні фіналу IEM Cologne 2025. Воно й не дивно, адже, за прогнозами Favbet, Spirit вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: Spirit – 1.73, MOUZ – 2.11. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.
Все розпочалося на Mirage, де спершу ситуацію повністю контролювали Vitality. Одначе, MOUZ зуміли перевернути гру з рахунку 4-8 не на свою користь, та врешті "віддали" лише один раунд за захист, вигравши власний вибір 13-9.
Величезною допомогою в цьому стало те, що не пішла гра у Матьє "ZywOo" Ербо, який закінчив першу карту з рахуноком 8-19 та рейтингом 0.53, що стало його найгіршим індивідуальним показником з 2022 року.
Навіть такий раунд від Ropz не допоміг Vitality – перегляньте відео
Vitality очікували можливості повернутися в серію на Train, але "мишки" впевнено забрали у свій актив і цю мапу з рахунком 13:8.
Статистика протистояння / Фото з hltv
Цією поразкою Vitality перервали неймовірну серію з семи завойованих титулів поспіль та 37 матчів без поразок.
Новий переможець "катедралі" Counter-Strike буде відомий вже сьогодні ввечері.