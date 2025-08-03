IEM Cologne 2025 визначить тріумфатора вже сьогодні, 3 серпня о 18:00 за київським часом в поєдинку між Spirit та MOUZ. Останні вибили з турніру фаворитів з Team Vitality, скінчивши їхню неймовірну серію, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Кінець ери Vitality?

До півфінального поєдинку IEM Cologne 2025, MOUZ впродовж року сім разів зустрічалися зі своїми заклятими суперниками з Vitality та кожного разу покидали сервер у статусі переможених.

Одначе, цього разу, фортуна була на боці "мишок", які змели зі свого шляху грізних підопічних Дена "⁠apEX⁠" Мадесклера та позбавили їх можливості захистити свій титул IEM Cologne.

Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні фіналу IEM Cologne 2025. Воно й не дивно, адже, за прогнозами Favbet, Spirit вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: Spirit – 1.73, MOUZ – 2.11. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.

Все розпочалося на Mirage, де спершу ситуацію повністю контролювали Vitality. Одначе, MOUZ зуміли перевернути гру з рахунку 4-8 не на свою користь, та врешті "віддали" лише один раунд за захист, вигравши власний вибір 13-9.

Величезною допомогою в цьому стало те, що не пішла гра у Матьє "ZywOo" Ербо, який закінчив першу карту з рахуноком 8-19 та рейтингом 0.53, що стало його найгіршим індивідуальним показником з 2022 року.

Навіть такий раунд від Ropz не допоміг Vitality – перегляньте відео

Vitality очікували можливості повернутися в серію на Train, але "мишки" впевнено забрали у свій актив і цю мапу з рахунком 13:8.

Статистика протистояння / Фото з hltv

Цією поразкою Vitality перервали неймовірну серію з семи завойованих титулів поспіль та 37 матчів без поразок.

Новий переможець "катедралі" Counter-Strike буде відомий вже сьогодні ввечері.