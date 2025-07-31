NAVI все ще борються за перемогу на IEM Cologne 2025, одначе тренер колективу знайшов вільний час аби прокоментувати нещодавню трансферну бомбу, повідомляє 24 Канал з посиланням на HTLV.

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Чи повернеться s1mple на вершину?

Не встигли шанувальники "народжених перемагати" перетравити відхід з основи Юстінаса "jL" Лекавічуса, як світ кіберспортивного Counter-Strike ошелешила ще одна новина стосовно команди.

Після 9 років у складі NAVI, один з найкращих гравців в історії кіберспортивної дисципліни – Олександр "s1mple" Костилєв перейшов у маловідомий колектив BC.Game, що виступає на Tier 3 сцені.

Вперше прокоментував цей трансфер тренер української організації Андрій Городенський.

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На його думку, s1mple зробив правильний вибір і має всі шанси повернутися на вершину змагального CS, але це потрібно робити саме так – починаючи з низів.

Все досить просто. У нього є потенціал, щоб залишатися найкращим гравцем у світі. Все залежить від зусиль, чи не так?,

– говорить B1ad3.

За словами багаторічного наставника Костилєва, йому потрібно рівнятися на таких ветеранів як Karrigan та apEX, яких вже неодноразово списували з рахунків, проте саме їхня пристрасть до гри дозволяє їм і далі знаходитися серед кращих з кращих.

Такі люди мають справжню мету, і вони постійно працюють над її досягненням. s1mple повинен робити те саме,

– стверджує Городенський.

Отож, перед Олександром терниста дорога спокути, яка при необхідній впертості та наполегливості й справді може повернути його на кіберспортивний Олімп.