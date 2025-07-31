NAVI все еще борются за победу на IEM Cologne 2025, однако тренер коллектива нашел свободное время, чтобы прокомментировать недавнюю трансферную бомбу, сообщает 24 Канал со ссылкой на HTLV.

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Вернется ли s1mple на вершину?

Не успели поклонники "рожденных побеждать" переварить уход из основы Юстинаса "jL" Лекавичуса, как мир киберспортивного Counter-Strike ошарашила еще одна новость о команде.

После 9 лет в составе NAVI, один из лучших игроков в истории киберспортивной дисциплины – Александр "s1mple" Костылев перешел в малоизвестный коллектив BC.Game, выступающий на Tier 3 сцене.

Впервые прокомментировал этот трансфер тренер украинской организации Андрей Городенский.

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По его мнению, s1mple сделал правильный выбор и имеет все шансы вернуться на вершину соревновательного CS, но это нужно делать именно так – начиная с низов.

Все достаточно просто. У него есть потенциал, чтобы оставаться лучшим игроком в мире. Все зависит от усилий, не так ли?,

– говорит B1ad3.

По словам многолетнего наставника Костылева, ему нужно равняться на таких ветеранов как Karrigan и apEX, которых уже неоднократно списывали со счетов, однако именно их страсть к игре позволяет им и дальше находиться среди лучших из лучших.

Такие люди имеют настоящую цель, и они постоянно работают над ее достижением. s1mple должен делать то же самое,

– утверждает Городенский.

Итак, перед Александром тернистая дорога искупления, которая при необходимом упрямстве и настойчивости действительно может вернуть его на киберспортивный Олимп.